التموين تعلن شروط توصيل البطاقات «دليفري»

قال الدكتور عمرو مدكور، مستشار وزير التموين لنظم المعلومات، إن الوزارة أطلقت بشكل رسمي بالتعاون مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توصيل بطاقات التموين بنظام «الديلفري» للمنازل، مضيفا لتسهيل على المواطنين استلام بطاقاتهم التموينية، ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأشار مدكور في تصريح خاص لـ«الوطن»، إلى أن توصيل البطاقات للمنازل يقتصر فقط على المواطن الذي يقوم بالإجراءات سواء إصدار بطاقة تموينية جديدة أو بدل فاقد وتالف، أهمها استخراج بطاقات جديدة للفئات الأولى بالرعاية، وأيضا إضافة المواليد الجديدة للفئات الأكثر احتياجا وذات الدخل المنخفض، في إطار تسهيل الحصول أصحاب البطاقات المستفيدين من منظومة الدعم على الخدمات بكل سهولة ويسر، عبر بوابة مصر الرقمية فقط، التابع للحكومة المصرية على أن تكون رسوم التوصيل 23 جنيها ونصف، حيث أن التوصيل يتم بواسطة هيئة البريد المصري.

وأكد مدكور، على أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تستمر في تفعيل الخدمات الجديدة على موقع دعم مصر، وأيضا على بوابة مصر الرقمية، خاصة بعد نجاح الوزارة في تفعيل العديد من خدمات بطاقات التموين إلكترونيا، خلال الفترة الماضية هي استخراج بدل تالف أو فاقد أو فصل اجتماعي للفرد المتزوج، وما زال مقيدا على بطاقة تموين أسرته، حيث يحق له الفصل من بطاقة الأسرة واستخراج بطاقة تموين خاصة به، وكذلك تفعيل خدمة نقل بطاقة التموين من محافظة لأخرى.

وأضاف مدكور، أن الوزارة حذرت المواطنين أصحاب البطاقات التموينية، خلال تقدمهم بطلبات بهدف الحصول على الخدمات من خلال موقع دعم مصر أو بوابة مصر الرقمية بضرورة توخى الحذر خلال تسجيل البيانات والحرص على دقة المعلومات التي يقوم المواطن بتسجيلها إلكتروني، خاصة فيما يتعلق بإضافة المواليد الجديدة أو استخراج البطاقات أو إضافة الزوجة المحرومة من الدعم وهي غير المقيدة على أي بطاقة تموين بأن يحق لزوجها بإضافتها إلى بطاقته بنفس شروط إضافة المواليد الجديدة، وأنه في حال إثبات أي تزوير في أي بيان من بيانات البطاقة سوف يتم إلغاء البطاقة نهائيا وأيضا المساءلة القانونية بالإدلاء ببيانات خاطئة في مستندات رسمية.