في 7 نقاط.. «التموين» تكشف سبب تحريك سعر الزيت إلى 21 جنيها

كشف أحمد كمال، معاون وزير التموين والتجارة الداخلية، المتحدث الرسمي باسم الوزارة، تفاصيل تحريك سعر الزيت التمويني إلى 21 جنيها بدلا من 17 جنيها لعبوة سعة لتر واحد، بداية من يونيو المقبل، بعد زيادة أسعار المنتج عالميا بشكل متتالٍ منذ شهر ديسمبر الماضي، وذلك خلال مداخلة هاتفية له في برنامج «حضرة المواطن»، على شاشة «الحدث اليوم».

وتستعرض «الوطن» أبرز تصريحات معاون وزير التموين في هذا الصدد:

1- وزارة التموين منذ بداية جائحة كورونا تعمل على توفير كافة أنواع السلع في الأسواق المصرية بدون زيادة في الأسعار، وسعر الزيت ارتفعت بنسبة 55% خلال الفترة الماضية.

2- سعر طن الصويا الخام ارتفع بنسبة 8 آلاف جنيه للطن وذلك من ديسمبر 2020 وحتى مايو 2021، وذلك مقارنة بأسعار العام الماضي، ووزارة التموين تستورد ما يقارب من 95% من احتياجات الدولة للزيوت.

3- الوزارة ستقدم زجاجة الزيت الواحد لتر بقيمة 21 جنيها، في حين إن محال البقالة ستقوم ببيع هذه الزجاجة بسعر يبدأ من 23 وحتى 28 جنيها.

4- وزارة التموين ستكمل فارق سعر الزجاجة الذي يتراوح من جنيهين إلى 5 جنيهات، موضحا أن الوزارة ستوفر عبوة حجمها 800 ميلي بسعر 17 جنيه.

5- مازالت وزارة التموين تتحمل عن المواطن ما بين 2 إلى 5 جنيهات في سعر عبوة الزيت زنة 1 لتر.

6- يتم استهلاك شهريا ما بين 65 إلى 70 ألف طن زيوت تموينية، «لو مكنش السعر إتحرك كان هيكون في عزوف من الموردين لتوريد الزيوت للتموين بسبب انخفاض سعر التوريد».

7- وفقا للأسباب السابقة، اضطرت الوزارة إلى اتخاذ قرار رفع الأسعار، لتجنب عزوف المنتجين عن توريد الزيوت إلى الحكومة في ظل تدني أسعارها مقارنة بالقطاع الخاص.