قتل وذبح وحرق.. أبرز جرائم شهر مايو 

وقائع بشعة شهدتها العاصمة والعديد من المحافظات الأخرى، راح ضحيتها نساء وأطفال وشباب وكبار، كشفت الأجهزة الأمنية عن تفاصيلها وكثفت جهودها لضبط مرتكبيها.

تستعرض «الوطن»، أبرز جرائم شهر مايو في التقرير التالي:

طفلة تحرق والدها في بولاق الدكرور

قبل أيام شهدت منطقة بولاق الدكرور جريمة قتل بشعة، نفذتها طفلة في حق والدها حيث قامت بتخديره قم قتله حرقًا داخل منزل الأسرة، وألقت بجثمانه في الشارع، وكشفت أجهزة الأمن تفاصيل الواقعة وألقت القبض على المتهمة وصديقها.واعترفت الطفلة بتفاصيل جريمتها، وأكدت خلال تحقيقات النيابة العامة، أنها قتلت والدها بسبب تعديه عليها جنسيًا، وقررت النيابة حبس الطفلة صاحبة الـ14 عامًا وإيداعها في مؤسسة الأحداث، وعرضت الجثة على الطب الشرعي لبيان أسباب الوفاة.

ذبح رجل على يد زوجته في إمبابة

شهدت منطقة إمبابة جريمة قتل مروعة، حيث قامت سيدة بقتل زوجها وقطع رأسه وعضوه الذكري ووضعه في أكياس قمامة واستطاعت كاميرات المراقبة كشف جريمتها.

وانتقل رجال الشرطة إلى مسرح الواقعة وتبين أنها قامت بقتله بطريقة انتقامية، وألقت القبض على المتهمة التي اعترفت بجريمتها مبررة فعلتها بأن زوجها كان لديه قوة جنسية مفرطة فضلًا عن أنه كان مدمن مخدرات وكثير تناول المنشطات، فقررت التخلص منه بعد 20 سنة زواج وإنجاب أطفال أكبرهم عمره 17 عام.

شاب يقتل مسنة في مدينة نصر

داخل عمارة رقم 277 بامتداد شارع رمسيس في مدينة نصر، حدثت جريمة سرقة وقتل لمسنة على يد شاب في العقد الثالث من عمره، كان دائمًا يتردد عليها بدافع توصيل مستلزمات منزلية لها، واستغل غياب أبنائها وحاول سرقتها وحين قاومته، أحضر سلاح أبيض «سكين» من المطبخ وذبحها وقطع شرايين يديها ولفظت أنفاسها الأخيرة وفارقت الحياة في الحال.

وألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم واعترفت بجريمته وتم تجديد حبسه 45 يوم على ذمة التحقيقات، وتبين من معاينة النيابة أن الجثة بها جرح قطعي جائر في الرأس وعدة طعنات في الصدر.

أب يقتل ابنه في المعصرة

قام أب بقتل طفله في منطقة المعصرة التابعة لمحافظة القاهرة، خنقًا بحجة سوء سلوكه ولفظ الابن أنفاسه الأخيرة وفارق الحياة، وجاء ذلك بعد شجار دار بين الأب وابنه وفشل الجيران في إنقاذه.

أبلغ الأهالي قسم الشرطة بالواقعة، وعلى الفور انتقلت المباحث لموقع الجريمة وألقت القبض على الأب الذي اعترف بارتكاب جريمته.

أب يقتل طفلته بسبب تبولها لا إراديًا

واقعة مشابهة لمقتل طفلة رضيعة على يد والدها بحجة التبول اللارادي، شهدتها مدينة الحوامدية التابعة محافظة الجيزة، وذلك بعد ضربها بسلك كهربائي حتى فقدت الطفلة وعيها، وأدعى أن وفاتها طبيعية بعد نقلها لأقرب مستشفى ولكن انكشف أمره سريعًا وتم إلقاء القبض عليه.