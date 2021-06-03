أسعار الذهب اليوم 3 /6 /2021 في مصر: استقرار الأعيرة المختلفة

يهتم العديد من الأشخاص بالمعدن الأصفر ويحبون شرائه، لذا يبحثون عن متوسط أسعاره بصفة يومية، لذا تعرض السطور التالية أسعار الذهب اليوم 3 /6 /2021 في مصر.

في إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب والمعدن الأصفر، ترصد «الوطن»، في السطور الآتية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18، والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم الخميس الموافق 3 يونيو، وذلك استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بـ«الذهب البندقي» بين 930 و933 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

كما يتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 814 و816 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

وتراوح سعر الذهب عيار 18 اليوم، بين 698 و699 جنيها.

سعر كيلو الذهب

وسجل سعر سعر كيلو الذهب اليوم نحو 930,286 إلى 932,571 جنيها.

سعر الجنيه الذهب اليوم

وتراوح سعر الجنيه الذهب اليوم الخميس، بين 6512 إلى 6528 جنيهًا.

أسعار الذهب في أسواق المال اليوم

وفي بداية تعاملات اليوم الخميس، سجل سعر جرام الذهب عيار 24، في أسواق المال، نحو 961.15 جنيه، و61.25 دولار أمريكي، بينما سجّل سعر جرام الذهب عيار 21، بأسواق المال 841.03 جنيه، و53.60 دولار أمريكي، وبلغ سعر جرام الذهب عيار 18، بأسواق المال، 720.88 جنيه، و45.94 دولار أمريكي، ووصل سعر كيلو الذهب إلى 961,153 جنيه و61,251 دولار، وتختلف أسعار الذهب من محل صاغة لآخر.

أسعار الذهب

وشهدت أسعار الذهب بأعيرته المختلفة خلال العام الماضي 2020، حالة من التذبذب بين الارتفاع والانخفاض، بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد في العديد من الدول حول العالم، كما يرى الخبراء والمحللون الاقتصاديون خلال الفترة الحالية صعوبة في توقع أسعار الذهب، بسبب القفزات التي يمر بها منذ بداية العام.