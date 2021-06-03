العثور على جثة بدون رأس في صحراء ملوي

عثر أهالي مركز ملوي على جثة لذكر مجهول الهوية بدون رأس ملقاه بالطريق الصحراوي الغربي بالقرب من قرية تونا الجبل التابعة لمركز ملوي، اليوم، وجرى إبلاغ أجهزة الأمن، ونقل الجثة بسيارة إسعاف إلى مشرحة مستشفي ملوي العام.

كان اللواء محمود خليل مساعد وزير الداخلية لأمن المنيا، تلقي إخطارا من اللواء خالد عبد السلام مدير إدارة البحث الجنائي بالمديرية بورود بلاغا من الأهالي بالعثور علي جثة لذكر مجهول الهوية ملقاة برمال الصحراء الغربية بزمام قرية تونا الجبل بدون رأس.

انتقلت أجهزة البحث الجنائي برئاسة العقيد علاء جلال رئيس فرع البحث الجنائي لجنوب المنيا حيث تبين أن المجني عليه يرتدي كامل ملابسه ولا يوجد بين طيات ملابسه أي إثبات شخصية فتم استدعاء سيارة اسعاف ونقل جثة المجني عليه لمشرحة مستشفي ملوي العام حيث تكثف أجهزة البحث جهودها لكشف هوية المجني عليه والوقوف علي ملابسات الواقعة وتحديد مرتكبيها.

تحرر عن الواقعة المحضر اللازم وبالعرض علي النيابة العامة قررت تحت إشراف المستشار تامر مطيع المحامي العام الأول لنيابات جنوب المنيا التحفظ علي جثة المجني عليه وانتداب الطبيب الشرعي لتشريح الجثة ومناظرتها وتكليف أجهزة البحث الجنائي بسرعة عمل التحريات اللازمة حول الواقعة وكشف غموضها للوصول لهوية المجني عليه ومرتكبي الواقعة.