تشغيل قطاري 703 و704 «أكسبريس المنيا - سوهاج» جميع أيام الأسبوع

قررت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، تشغيل القطارين 703 و 704 «أكسبريس المنيا - سوهاج» والعكس، وذلك على مدار جميع أيام الأسبوع، بما فيها أيام الجمع أو العطلات الرسمية، وذلك بداية من بعد غدا الجمعة الموافق 4 من شهر يونيو الجاري.

وأكدت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن ذلك يأتي في إطار تلبية رغبة جمهور الركاب، وطبقا للسياسة العامة للهيئة والتي تعمل جاهدة من أجل تلبية احتياجات جمهور الركاب بما يتوافق مع الصالح العام.