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التجارة تصدر قرارا بتعديل رسم الصادر على صادرات الأسمدة الآزوتية

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الوطن
11:26 ص | الخميس 03 يونيو 2021
نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة

أصدرت نيفين جامع وزيرة التجارة والصناعة، قرارا باستمرار فرض رسم صادر على صادرات الأسمدة الآزوتية المنصوص عليه بالقرار الوزاري رقم 59 لسنة 2021، على أن تعدل فئة الرسم لتكون بواقع 2500 جنيه للطن.

وقالت الوزيرة، إنّ القرار الذي يعمل به لمدة عام اعتبارا من تاريخ نشره بالوقائع المصرية، جاء نتيجة للمتابعة الدورية التي تجريها أجهزة الوزارة للأسعار العالمية للأسمدة، حيث تلاحظ حدوث ارتفاع كبير في الأسعار خلال الـ3 أشهر الماضية، وهو الأمر الذي استوجب إعادة النظر في الرسم المقرر.

جامع: القرار جاء بعد الارتفاع الكبير في الأسعار العالمية.. ويستهدف منح الأولوية لتوفير احتياجات السوق المحلي

وأشارت جامع إلى أنّ رسم الصادر المقرر على الأسمدة الأزوتية ينظم عمليات تصديرها ويوفر الحصة الشهرية المقررة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، لتلبية احتياجات السوق المحلي وتسهيل حصول الفلاح على الكميات اللازمة للزراعة، لافتةً إلى أنّ الشركات التي ستلتزم بتوريد حصتها المقررة سيسمح لها بتصدير نفس الكميات دون رسم الصادر، وسيقتصر سداد الرسم المفروض على الكميات الإضافية للحصة المقرر توريدها لوزارة الزراعة.

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