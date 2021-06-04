6 إجراءت من الحكومة لمحاربة الهجرة غير الشرعية.. بينها توعية الشباب

تحرص وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، تنفيذ المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وذلك من خلال ندوات يتم عقدها في القري والمحافظات الاكثر تصدريا للهجرة غير الشرعية، ويتم عرض وفتح المناقشات مع الحضور واستعراض البدائل الآمنة والفرص المتاحة للهجرة الشرعية، والتأكيد على دور المرأة المصرية الهام في توعية أفراد أسرتها بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وريادة الأعمال والفرص التدريبية المتاحة للشباب وكذلك فرص العمل المتاحة في المشروعات القومية المصرية.

وتعتمد التدريبات على منهج تفاعلي يقوم على مشاركة المتدربين في أنشطة جماعية شملت التعريف بمفهوم الهجرة غير الشرعية، والإشارة للدوافع الجاذبة للهجرة بصورة غير شرعية، كما استندت على تجارب حقيقية لأناس خاضوا هذه التجربة الصعبة واستعراض ما تعرضوا له من مخاطر عديدة نتيجة ذلك، ويرصد التقرير التالي إجراءات مكافحة الهجرة غير الشرعية :

1- تم تنفيذ 40 دورة للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الأمنة بمحافظتي الفيوم وبني سويف

2- 20 دورة تدريبية في كل محافظة لتوعية الشباب والأسر من الفئات العمرية 18 إلى 45 سنة، وذلك في مقر قصور الثقافة بمحافظتي الفيوم وبني سويف.

3- تنفيذ دورات التوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية والتعريف بالبدائل الإيجابية الآمنة، وذلك في إطار بروتوكول التعاون الموقع بين وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، مع ‏المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية‎.

4- تتم الدورات في إطار المبادرة الرئاسية «مراكب النجاة» على التأكيد لجميع الجهات الشريكة على الالتزام بالتدابير الاحترازية واجبة الاتباع للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

5- تستهدف الدورات التدريبية فئات عمرية مختلفة ومؤثرة بالمجتمع، وجاء الاهتمام بهذه الشريحة العمرية من 18 إلى 45 سنة، وفق دراسات عدة تؤكد ارتباطهم المباشر بظاهرة الهجرة غير الشرعية.

6- المشاركين بالدورات التدريبية للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية ضمن مبادرة «مراكب النجاة»، يمثلون أداة قوية من أدوات وزارة الهجرة لتحقيق أهداف المبادرة، من خلال التأثير في محيطهم ونقل ما تلقوه من تدريب وتوعية لذويهم وأقاربهم، حتى تصل المبادرة مختلف الفئات المستهدفة.