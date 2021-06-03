معرض ديارنا للأثاث والمفروشات يواصل استقبال المواطنين لليوم الثاني

يواصل معرض ديارنا للأثاث والمفروشات، استقبال المواطنين لليوم الثاني على التوالي، بعد افتتاحه من قبل نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، والدكتورة منال عوض محافظ دمياط، حيث يهدف المعرض لتجهيز العرائس من منتجات الأثاث والمفروشات والسلع المعمرة، ويقام داخل صالة جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة بأرض المعارض بمدينة نصر.

ويشمل معرض «ديارنا» للأثاث والمفروشات مستويات مختلفة من المعروضات بما يناسب الإمكانات المادية والأذواق المختلفة، ويستهدف ترشيد الاستهلاك المبالغ فيه لتجهيز منازل الزوحية، وخفض نسبة المواطنين المعرضين لأن يكونوا غارمين بسبب الاستدانة والاقتراض.

معرض «ديارنا» للأثاث والمفروشات يستهدف ترشيد الاستهلاك

وأوضحت وزارة التضامن في بيان لها، أنّ المعرض يستمر حتى الخميس الموافق 10 يونيو، وسط تطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ويفتح معرض ديارنا للأثاث والمفروشات، أبوابه للجمهور من 10 صباحًا حتى 10 مساءً بمشاركة 300 عارض، بينهم 200 عارض لمنتجات الأثاث من صغار المنتجين التابعين للجمعيات التعاونية الإنتاجية ومنتجي مدينة الأثاث بدمياط.

وأوضحت وزارة التضامن أنّ معرض ديارنا للأثاث والمفروشات، يشارك به 100 عارض لمستلزمات المفروشات من منتجات الجمعيات الأهلية والأسر المنتجة من محافظات القاهرة، والوادي الجديد، وشمال وجنوب سيناء، والفيوم، والغربية، ودمياط، والمنوفية، والقليوبية، والإسكندرية، وأسوان، وسوهاج، والبحر الأحمر، كما تشارك بالمعرض «شركة الأزياء الراقية» بسلع معمرة واستهلاكية لاستكمال منظومة تجهيز العرائس من أجهزة وأثاث ومفروشات.

ويقدم معرض ديارنا للأثاث والمفروشات عروضًا مختلفة لتجهيز العرائس بينها 4 غرف بقيمة 20 ألف جنيه، كما قدّم المعرض عرضًا آخر يضم 4 غرف، إضافة إلى الأجهزة الكهربائية بقيمة 30 ألف جنيه، إلى جانب العديد من العروض الأخرى التي تستهدف تقديم تكلفة أقل لتجهيز العرائس المقبلين على الزواج.