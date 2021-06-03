والدة رئيس اسرائيل الجديد مواليد الإسماعيلية.. هنا كان منزلهم

ضجت مواقع السوشيال ميديا بالحديث عن رئيس دولة الاحتلال الجديد اسحاق هرتزوج، وتداول البعض معلومات عن أسرته وخاصة والدته «أورا امباش هرتزوج»، بأنها ولدت في مصر وتحديداً في محافظة الإسماعيلية.

ويستعرض الوطن أهم المعلومات عن والدته

1- «اورا امباش هرتزوج»، زوجة رئيس إسرائيل الأسبق «شاييم حاييم» ووالدة رئيس اسرائيل الحالي «اسحاق هرتزوج».

2- شقيقة «سوزى امباش ايبان»، زوجة وزير الخارجية الإسرائيلى الأسبق ابا ايبان

3- ولدت لأب بولندى ووالدة روسية.

4- ولدو جميعهم مع باقى أخواتهم فى العشرينات من القرن الماضى فى محافظة الإسماعيلية.

5- كان والدهم يعمل مهندس بشركة قناة السويس طوال فترة العشرينيات.

6- عاشوا في منزل قريب من ميدان شمبليون بقلب مدينة الإسماعيلية.

7- انتقل الوالد في الثلاثينيات إلي القاهرة بعد مغادرة الشركة.

8- زارت «ايبان»، وأسرتها المدينة عدة مرات بعد انتهاء الحرب مع اسرائيل.

وبحسب الدكتورة دينا ياقوت الباحثة والمهتمة بتاريخ مدينة الإسماعيلية، فإن «سوزى ايبان»، شقيقة والدة رئيس اسرائيل الحالي جاءت إلى الإسماعيلية فى مفاوضات جزيرة الفرسان فى فترة السبعينات.

وأضافت أن أول شىء فعلته لدى وصولها هو زيارة منزلهم فى الميدان وفوجئت بأنه هدم فى الحرب ولم يعد له وجود وقررت الرحيل غاضبة.

وتابعت: «ايبان أحست حينها بالتشتت حين وجدت أن الحرب التي خاضتها مع أهلها هي التي دمرت منزلهم»، مشيرة إلى أنها لم تستطع التعامل مع الموقف وأصرت علي المغادرة فوراً من الإسماعيلية.