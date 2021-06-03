لدعم وتمكين المرأة.. افتتاح حضانة مجانية بمصنع في الإسماعيلية

افتتح محمد سعفان، وزير القوى العاملة، أول حضانة دولية بمصنع «جيد تكستايل»، بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الخميس، وتخدم أبناء العاملين والعاملات بالمصنع البالغ عددهم 1407 عمال وعاملات.

وتعتبر الحضانة الأولى من نوعها داخل محافظة الإسماعيلية بإنشاء حضانة دولية داخل منشأة صناعية على أحدث سبل ووسائل الرعاية والتربية والتعليم الدولية.

وقال وزير القوي العاملة أن ذلك يأتي ضمن دور وزارة القوى العاملة في رعاية المرأة العاملة وحرصها على الاستقرار الأسري للمرأة وتحقيق التوازن بين حياتها العملية وحياتها الأسرية وتعزيز دورها كشريك رئيسي في عملية التنمية المستدامة .

وتفقد الوزير أقسام الحضانة، وأماكن لعب الأطفال وتأكد من التهوية والإضاءة اللازمة لها، وأماكن النوم الخاصة بالأطفال الكبار والأطفال الرضع، وكذلك الفصول الدراسية المعدة لتعليم للأطفال وتدريس المناهج المعدة لهم، والتجهيزات اللازمة التي يحتاجها الأطفال فيها.

واقترح الوزير على الشركات والمصانع الصغيرة بعمل دار حضانة مشتركة فيما بينهم لخدمة النساء العاملات فيها حرصا منها على توفير أوجه الرعاية لهم، وضمان إنتاجية عالية في تلك المصانع والشركات.

من جانبه أشار رئيس مجلس إدارة الشركة إلي أن الشركة قامت بإنشاء تلك الدار إيمانا منها بضرورة زيادة تمثيل المرأة في مجتمع العمل، وحقوقها بداخله، بهدف دعمها وتمكينها اقتصاديا، حيث تتسع الدار لـ 300 طفل، تم حتى الآن دخول 30 طفلا وسيتم زيادة تلك الطاقة الاستيعابية خلال السنوات القادمة بزيادة تمثيل المرأة في المصنع.

وأكد مدير المديرية إن دار الحضانة تستقبل أبناء العاملين من سن ثلاثة أشهر حتى ست سنوات وتستوعب 200 طفل أعمار مختلفة وتقدم الشركة تلك الخدمة لأبنائها دون مقابل إيمانا منها بدور المرأة العاملة في المجتمع المصري والسياسة التى أطلقتها وزارة القوى بتمكين المرأة أقتصادياً والتوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل والتى تبنتها إدارة شركة جيد تكستايل.