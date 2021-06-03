انتهاء امتحانات الشهادة الإعدادية بجنوب سيناء دون شكاوى

انتهت امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2020- 2021، بمحافظة جنوب سيناء، اليوم الخميس، دون رصد أي حالات إصابة بفيروس كورونا بين الطلاب أو الملاحظين ورؤساء اللجان.

وقال محمد عقل، وكيل وزارة التربية والتعليم بجنوب سيناء، إن طلاب الشهادة الإعدادية أدوا الامتحانات اليوم في مادة الدراسات الاجتماعية بنسبة 97%، وسط إجراءات وقائية داخل وخارج لجان الامتحانات، لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم في تصريح له، اليوم الخميس، أن غرفة الامتحانات لم تتلق أي شكاوى من الأسئلة على مدار فترة الامتحانات، ولم يجر رصد أي حالات غش أو اشتباه بالإصابة بفيروس كورونا بين الطلاب.

إعلان النتيجة عقب اعتمادها من المحافظ

وأوضح أن الكنترول أنهى كافة الاستعدادات الخاصة للبدء في أعمال التصحيح والمراجعة والرصد، ومن المقرر أن تستمر أعمال التصحيح ورصد الدرجات حتي نهاية الأسبوع المقبل.

وأشار إلى أنه جرى التأكيد على المراجعة الجيدة لورقة الإجابة بأكثر من عضو بعد التصحيح، والدقة التامة عند رصد الدرجات، وإعطاء كل طالب حقه خلال التصحيح ورصد الدرجات للخروج بنتيجة تعكس المستوى الحقيقي للطلاب، حتى نتمكن من وضع الخطط العلاجية الملائمة خلال العام الدراسي الجديد.

وتابع: «جرى التشديد على الالتزام بقواعد وضوابط الأعمال التصحيح وعدم الخروج عنها، ومن المقرر أتجري الإعلان عن النتيجة عقب انتهاء أعمال التصحيح ومراجعة الدرجات، واعتماد النتيجة من قبل اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء».

يذكر أن إجمالي عدد الطلاب المقيدين بالشهادة الإعدادية بمحافظة جنوب سيناء هذا العام يبلغ 2912 طالب و طالبة، إضافة إلى 13 حالة دمج، داخل 73 لجنة، بواقع 14 لجنة بإدارة طور سيناء التعليمية، و 19 لجنة بإدارة رأس سدر، و 12 لجنة بإدارة أبوزنيمة، و 8 لجان بإدارة سانت كاترين، و5 لجان بإدارة شرم الشيخ، و 5 لجان بإدارة دهب، و 3 لجان بإدارة نويبع .