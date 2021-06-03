وزير السياحة: استقبلنا نصف مليون سائح من 20 دولة في أبريل

أعلن الدكتور خالد العناني وزير السياحة، عن تزايد أعداد السائحين الوافدين غلى مصر من جميع الدول الأوروبية، حيث تم استقبال ألف سائح خلال شهر أبريل من 20 دولة أوربية ويدل ذلك على نجاح جهود الحكومة المصرية في جذب السائحين، لافتا إلى تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى بالغردقة وشرم الشيخ لإرسال رسالة طمأنة للدول المصدرة للسياحة.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده وزراء السياحة والطيران والصحة بحضور محافظ البحر الأحمر وعدد من المستثمرين على هامش زيارة الوزارء اليوم الخميس لمدينة الغردقة.

كان الدكتور خالد عناني وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، والدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، أجروا زيادة لمدينة الغردقة، حيث بدأت الزيارة بجولة تفقدية لمطار الغردقة وتفقد صالات السفر والوصول والأسواق الحرة، ومنطقة سيور الحقائب، والاطمئنان على الاجراءات الاحترازية المطبقة وكذا إجراءات التأمين داخل وخارج المطار وبوابات الدخول والخروج وتنفيذ الاجراءات الاحترازية والوقائية بالمطار من كاميرات حرارية للكشف عن درجة حرارة الركاب والملصقات الخاصة بالتباعد الاجتماعى وكذا العلامات الإرشادية للركاب لضمان سلامة المسافرين والعاملين.

وتفقد الوزراء مطار الغردقة الدولي لدى وصولهم مباشرة لمتابعة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا وتفقد الحجر الصحى ومراكز التلقيح ضد فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي باحد الفنادق ومركز سحب عينات pcr للسائحين.

وعقد الوزراء عقد اجتماع موسع مع مستثمري القطاع السياحي، لبحث معوقات السياحة ومؤتمر صحفي في نهاية الزيارة بحضور محافظ البحر الأحمر وعدد من الصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع والقنوات الفضائية.