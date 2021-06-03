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السيسي يجتمع بمدبولي وشوقي وطلعت لمتابعة استعدادات امتحانات الثانوية

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محمد أبوعمرة
03:33 م | الخميس 03 يونيو 2021
وزير التعليم

وزير التعليم

قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إنّ الرئيس عبدالفتاح السيسي، يجتمع بالدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي وزير التربي والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

وأوضح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، أنّ الاجتماع يشهد إطلاع الرئيس السيسي، على آخر استعدادات امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي الحالي 2020/2021.

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