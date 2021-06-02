وزير التعليم: الامتحان التجريبي الثالث لطلاب الثانوية يشمل كل المواد

كشفق الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، عن أن الامتحان التجريبي الثالث المقرر عقده خلال شهر يونيو الجاري لطلاب الصف الثالث الثانوى، يشمل جميع المواد الدراسية، موضحاً أنه يعتبر أخر تجربة للامتحانات التجريبية قبل عقد الامتحانات النهائية فى شهر يوليو المقبل.

وأضاف «شوقي» في تصريحات على جروب «طلاب وطالبات مصر» عبر تطبيق «واتس آب»، أن وزارة التربية والتعليم تعقد لأول مرة 3 امتحانات تجريبية قبل الامتحانات النهائية، حيث جاءت تصريحات الوزير إجابة لطلب إحدى أولياء الأمور بضرروة توفير ملفات تدريبية أخرى لطلاب الصف الثالث الثانوي.

وحث الوزير، طلاب الثانوية العامة على ضرورة الاهتمام بما كتبه محمد جاد، معلم أول حاسب آلي بمدرسة دشنا الثانوية ومسئول «IT» ومدير مكتبة يحيي دشنا بشأن المنظومة الجديدة للتعليم عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك».

وكان محمد جاد قال: «إن الغرض الأساسي للمنظومة الجديدة في التعليم قياس نواتج التعلم من خلال فهم الملعومة وتطبيقها جيداً وليس مثل الأعوام الماضية التي تعتمد على حفظ المقررات الدراسية»، موضحاً أن كل طالب له قدرات وذكاء يختلف من فرد لأخر: «لذلك إرسم طريقك بنفسك».

وأضاف «جاد»: أن طريقة عقد الامتحان لا تهم الطالب كثيراً وكذلك طريقة الإجابة عليها، مؤكداً أن الأهم في عقد الامتحانات فهم شكل الأسئلة الجديدة: «الطالب عايز السؤال تكون ليه إجابة محددة مش مهم إزاي يفكر»، مشدداً على الطلاب بضرورة التدريب على نمط الأسئلة، وأن عقد الامتحان «أوبن بوك» لا يفهمه كثير من الطلاب إلا على النطاق الضيق: «الطالب فاهم أنه الكتاب لما يدخل به الامتحان فاهم أنه معنى الكتاب معاك يعني إنك عارف كويس كل معلومة ممكن ترجعلها عارف مكانها فين وطبعا اكيد السؤال مش هيكون موجود مباشرة ولكن الواقع اللي شايفه وعايشين فيه إن الطلاب عايزة الكتاب علشان تكتب ملاحظات فيه زي ما الوزير ما قال».

وتسأل «جاد» هل كتابة الملاحظات من خلال معلومات بحث عنها الطالب من المصادر المختلفة أم هي أسئلة من ملخصات أو تصوير ملزمة ليلة الامتحان، مؤكداً أن كل ذلك يضيع وقت الامتحان ويسبب عدم التركيز، مشدداً على الطلاب بضرورة الاستعداد الجيد للامتحان.

ولفت إلى أنه تم اكتشاف العديد من الأخطاء في أنظمة الامتحانات الإلكترونية سواء عند استخدام الشبكات في المدرسة أو الشريحة، كلها ترجع للطالب بسبب محاولات تهكير التابلت، مؤكداً أنه تم حل غالبية هذه المشاكل وظهر ذلك في امتحان شهر مايو التجريبي، موضحاً أن بعض الطلاب تعمدوا الخروج من الامتحان أو الدخول بكلمة سر الامتحانات السابقة بالرغم من التوجيهات المستمرة لكيفية الحصول على كلمة السر الخاصة بكل طالب، وأن الوزارة ستعلن عن تفاصيل جدول الامتحانات التجريبي الثالث خلال ساعات أو غداً الخميس.

وتابع: أنه يجب على الطالب التعامل مع المشكلات التقنية التي تواجه على التابلت بنفسه في كيفية الحصول على اسم المستخدم وكلمة المرور وكيفية الحصول على كلمة السر والاحتفاظ بها: «لو الامتحان اتحول لورقي مفيش مشكلة لأن التابلت هو وسيلة لأداء الامتحان وهو وسيلة للتعلم من المصادر الرسمية التي تحددها الوزارة يعني ها تمتحن ها تمتحن بالنظام الجديد مفيش رجوع».