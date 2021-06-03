الحرائق تضرب إيران.. مصفاة طهران وخط أنابيب نفط بالأهواز

استمرارا للحرائق التي نشبت في منشآت إيرانية حيوية، اندلع حريق في خط أنابيب نفط بالأهواز، اليوم الخميس، بالتزامن مع مواصلة عملية تطويق حريق مصفاة طهران الذى اندلع مساء أمس الأربعاء.

وأعلن المتحدث باسم الشركة الوطنية للمناطق الغنية بالنفط في جنوب إيران اندلاع حريق في خط أنابيب النفط في قرية برومي بالأهواز جنوب غربي البلاد، مشيرًا إلى أن الحريق نتج عن تسرب نفطي وفقا لشبكة «العربية».

وأكد الإعلام الرسمي الإيراني، اليوم، السيطرة على حريق مصفاة طهران، وسط تضارب واضح في حجم الخسائر بعد يومين من الاشتعال، بينما ذكرت وسائل إعلام إيرانية أمس أن جهود تطويق حرائق خزانات مصفاة طهران مستمرة.

وبدأ الحريق في مجمع توندغويان للبتروكيماويات المملوك للدولة جنوب طهران، مساء أول أمس الأربعاء، ما أدى إلى تصاعد عمود من الدخان الأسود في سماء العاصمة، وأفادت السلطات في البداية أن الحريق أثر على خط أنابيب غاز النفط المسال في المصفاة.

وقالت وكالة أنباء «شانا» التابعة لوزارة النفط، إن الحريق اندلع بسبب تسريب في خزانين للنفايات بالمنشأة.

و كان رئيس إدارة الأزمات في محافظة طهران، رضا كرمي محمدي، أكد بذل كل الجهود لمنع انتشار الحريق الذي اندلع في عدة نقاط، مشيرا إلى احتمال إخلاء المنازل المجاورة للمصفاة في حال لم يتم التمكن من إخماد الحريق بوقت قريب، وهو الأمر الذي نفته الحكومة عبر رسائل طمأنة لرئيس إدارة الأزمات في المحافظة.

ومن جانبه قال إسماعيل نجار، رئيس مقر إدارة الأزمات في البلاد، إن أبعاد الحادث ما زالت مجهولة وسيتم الإعلان عن معلومات إضافية قريبا، مشيرا إلى أن العلاقات العامة في مصفاة النفط بطهران تؤكد أن الحريق ناجم عن خلل فني، نافية أي عملية تخريبية وراء الحادث.

وبحسب مراسل هيئة الإذاعة والتلفزيون الإيراني، فقد تسرب حريق مصفاة طهران لنحو 18 خزانا في حين أشار وزير النفط الإيراني، بيجن زنغنة، في تصريح سابق إلى اشتعال خزانين فقط.