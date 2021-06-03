الهجرة تعلن عن تدريب جديد لأعضاء مركز الحوار: بشرى للدارسين بالخارج

أعلنت وزارة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، عن فرصة جديدة لشباب الدارسين بالخارج، من خلال مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج، الذي يقدم لأعضائه مجموعة فرص للتدريب الصيفي، خلال شهري يوليو وأغسطس من كل عام، في إحدى الشركات الرائدة بمجال النقل.

وأكدت الوزارة أن مركز الحوار مع شركة «Egy Trans» اتفق على توفير مجموعة من الفرص التدريبية لأعضائه بإدارات مختلفة، وقبول اثنين من المتدربين المتقدمين في كل إدارة، وحددت الشركة الأولوية في الاختيار لطلبة كليات الهندسة وإدارة الأعمال، حسب متطلباتها الحالية.

وأبرز الفرص المتاحة، في يوليو وأغسطس، في إدارة العمليات بأفرع الإسكندرية وبور سعيد والسويس ومطار القاهرة، وإدارة المشروعات بفرع الإسكندرية، وإدارة المبيعات بالمقر الرئيسي للشركة في القاهرة، والإدارة المالية بفرع الإسكندرية.

وعلى من يريد التقدم للحصول على إحدى الفرص التدريبية المذكورة في شركة «Egy Trans»، ملء الاستمارة التالية:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfPVVNvl69BYsOZyVTMYxMP9DCrGOdV1jQMLp0MRkw5uzwICQ/viewform?usp=sf_link

وقالت وزيرة الهجرة السفيرة نبيلة مكرم، إنه خلال المركز يتم توفير فرص تدريبية لأعضائه بمجموعة من التخصصات في شركات رائدة بمجالاتها في مصر، وتحديدًا لطلاب كليات الهندسة وإدارة الأعمال

وأضافت وزيرة الهجرة أن الشركة تتيح فرصًا للتدريب في شهري يوليو وأغسطس من كل عام بإدارة العمليات في أفرعها بالإسكندرية وبورسعيد والسويس ومطار القاهرة، وإدارة المشروعات بفرع الإسكندرية، وإدارة المبيعات بمقرها الرئيسي في القاهرة، والإدارة المالية بفرع الإسكندرية.

وأشارت الوزيرة إلى أن مركز وزارة الهجرة للحوار لشباب المصريين الدارسين بالخارج «ميدسي»، نظم ورشة تدريبية لتقديم نصائح وأدوات للبحث عن المعلومات والصور والمحتوى الرقمي

مركز وزارة الهجرة للشباب المصريين الدراسين بالخارج، تم تدشينه في يناير 2021، ليعمل كمظلة حوارية ومعرفية خاصة بشبابنا في الخارج، وجاءت فكرة إنشاء المركز لتشجيع استدامة التواصل والحوار بين الدارسين المصريين بمختلف دول العالم وبين الوزارة.