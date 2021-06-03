غرفة الحرف اليدوية تطالب التجارة والصناعة بوقف تصدير الصوف الخام

طالبت غرفة الحرف اليدوية باتحاد الصناعات، وزيرة التجارة والصناعة نيفين جامع، بوقف تصدير الصوف الخام المصري الي الخارج، مشيرة إلى أن تصدير الصوف يهدد أكثر من 17 ألف أسرة عاملة في بعض القطاعات في مختلف المحافظات بمصر.

وقال مسعد عمران رئيس الغرفة، إن الاستغاثة التي أرسلتها الغرفة لوزيرة التجارة والصناعة، تأتي بعد امتناع موردين الصوف الخام من توريد احتياجات العاملين بالقطاع من الصوف الخام مع رفع الأسعار للضعف، بالإضافة إلي قيامهم بالتوريد لمصدرين الصوف الخام، في الوقت الذي يتم فيها تصدير الصوف خام بدون أي عمليه تصنيع، مما يؤثر على المنافسة وتوقف هذه الصناعات لآلاف الأسر المنتجة على مستوى الجمهورية.

وشدد رئيس الغرفة، على ضرورة تدخل وزيرة التجارة والصناعة في القريب العاجل لمنع حدوث أزمة لدى المصنعين والعاملين بقطاع المنسوجات الصوف، والذين أرسلوا بالفعل استغاثات عديدة لمجلس إدارة الغرفة لسرعة التواصل مع الحكومة ووزارة التجارة والصناعة للتدخل الفوري.

وأكد عمران أن اهتمام الدولة بذلك القطاع سيكون له مردوده الإيجابي على التجارة والصناعة المصرية ولا سيما الحرف اليدوية، مشيرًا إلى هناك متطلبات كثير لإنعاش ذلك القطاع على رأسها سن عدد من التشريعات الخاصة بالحرف اليدوية، وذلك لتحويل ذلك القطاع من قطاع غير رسمي لقطاع رسمي من النشاطات الاقتصادية.

ودعا رئيس غرفة صناعة الحرف اليدوية، إلى إطلاق مبادرة تمويلية من البنك المركزي على غرار المبادرة التمويلية الصناعية، والتي أطلقها البنك بتعليمات من الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تقدر بـ200 مليار جنيه.

وكشف عمران، عن أن غرفة صناعة الغرف اليدوية، سوف تعمل على وضع خطة لبحث سبل إنعاش قطاع الحرف اليدوية وتعظيم الاستفادة منه وتحويله من قطاع غير رسمي إلى قطاع رسمي فضلا عن سلسلة من المعارض لعرض منتجات الحرف اليدوية.