أفلام جديدة تنتظرها دور العرض آخرهم فيلم سقراط ونبيلة

مازالت دور العرض تستقبل عددا من الأعمال السينمائية، حيث تم طرح فيلم «ماما حامل» للفنانة ليلي علوي، وبيومي فؤاد، أول أمس بالسينمات، وقد حقق نجاحاً كبيراً في أول أيام عرضه، ووصلت الإيرادات إلى 167 ألف جنيه، والعمل يدور في إطار كوميدي اجتماعي، ونعرض في التقرير التالي أبرز الأفلام المقرر عرضها خلال الفترة المقبلة.

- فيلم الشنطة

هناك أيضا فيلم «الشنطة» والذي سيتم عرضه ابتداء من يوم الثلاثاء الموافق 15 يونيو، والفيلم من بطولة بيومى فؤاد وشيرين وشريف دسوقي، وعدد آخر من الفنانين وهو من إخراج أحمد البدوى.

- فيلم سقراط ونبيلة

وأيضا ستستقبل السينمات فيلم «سقراط ونبيلة» يوم الأربعاء الموافق 16 يونيو والعمل من بطولة أشرف عبدالباقي ودينا وأحمد فتحى ومحمد عبدالعظيم وسامى مغاورى، وعدد أخر من الفنانين وهو من تأليف عبدالفتاح كمال وإخراج هشام الشافعى.

- فيلم العارف

سيتم طرح فيلم «العارف» لأحمد عز وأحمد فهمي خلال الفترة المقبلة، بعد عدة تأجيلات، بسبب ظروف الكورونا، ودخول لفيلم مرحلة المونتاج والمكساج .

«العارف» من بطولة أحمد عز، أحمد فهمى، مصطفى خاطر، محمود حميدة، كارمن بصيبص، أحمد خالد صالح وعدد آخر من النجوم كضيوف شرف على رأسهم محمد ممدوح تايسون، من تأليف محمد سيد بشير وإخراج أحمد علاء الديب وإنتاج شركة سينرجى فيلمز وتم تصويره بين 4 دول هى مصر وإيطاليا وبلغاريا وماليزيا.