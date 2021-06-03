«فودة» يشارك في اجتماع المناخ للمفاوضين الأفارقة بشرم الشيخ

شارك اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، في اجتماع مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ، برئاسة الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، والذي يُعقد بمدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 30 مايو الماضي، حتى 18 يونيو الجاري.

ويُعقد اجتماع شرم الشيخ في إطار عدد من الاجتماعات للمفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بمصر، والتي ستكون بمثابة مركز إقليمي أفريقي، للمشاركة في الاجتماعات المقبلة للأجهزة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والاجتماعات التحضيرية.

الاجتماع يناقش موضوعات تفاوضية ذات أهمية للدول النامية

وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد أن اجتماعات المفاوضين الأفارقة على درجة عالية من الأهمية، حيث تجري مناقشة موضوعات تفاوضية ذات أهمية للدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة، مثل موضوعات التكيف مع الآثار السلبية لمخاطر تغير المناخ، وأهمية اتخاذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ.

وأشارت إلى أنه يجري التأكيد على ضرورة العمل على توفير وسائل التنفيذ اللازمة، من تمويل ونقل تكنولوجيا وبناء قدرات الدول النامية، لمساعدتها في إجراءات التكيف مع مخاطر تغير المناخ، والتخفيف من أثار الانبعاثات.

وأوضحت وزيرة البيئة أن تلك الاجتماعات تسهم في توحيد الموقف التفاوضي للدول الأفريقية، وذلك تمهيداً للدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ، والذي سيعقد نهاية العام الجاري في جلاسجو بالمملكة المتحدة، كما تتيح الفرصة للتنسيق المباشر بين المفاوضين من مختلف الدول الأفريقية، بما يعزز من الموقف الأفريقي تجاه القضايا ذات الاهتمام المشترك للقارة الأفريقية.

محافظ جنوب سيناء يرحب بالحضور

وفي كلمته، رحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالحضور، ووجه لهم الشكر على اختيارهم مدينة شرم الشيخ لانعقاد هذا المؤتمر الهام، وأوضح المحافظ أن المدينة تمتلك كافة الإمكانيات والخبرات في تنظيم مثل هذه المؤتمرات الدولية، بالإضافة إلى اتباعها معايير الصحة والسلامة الواجب مراعاتها في ضوء انتشار جائحة كورونا.

وقدم المحافظ هدايا تذكارية لعدد من السيدات المشاركات في الاجتماع، وهى عبارة عن الشال السيناوي المميز، ودعا كافة الحضور للقيام برحلة سياحية إلى متحف شرم الشيخ، وعدد من المزارات السياحية بالمدينة.