عاجل.. البابا تواضروس يهنئ الرئيس السيسي بحصوله على «وسام القائد»

هنأت الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية، برئاسة قاسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بحصوله على «وسام القائد» من البرلمان العربي؛ تقديرًا لجهوده المبذولة على جميع الأصعدة لخدمة قضايا الأمة العربية، وكذلك تنمية مصر والنهوض به.

وقالت الكنيسة في بيان لها، نشره القمص موسى إبراهيم، المتحدث الرسمي باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية: «إذ تهنئ الكنيسة الرئيس على هذا التقدير، تؤكد أنه تقدير مُستَحَق، فهو ثمرة لعمل مخلص دؤوب قام به طوال السنوات الماضية، قاد خلالها الوطن نحو التنمية الشاملة، وتفعيل منظومة الحقوق والواجبات التي هي أساس تقدم الشعوب، كما مد جسور المحبة والتعاون مع مختلف الدول ولا سيما الأشقاء العرب».

واختتمت الكنيسة بيانها الذي حمل توقيع البابا تواضروس الثاني بالقول: «ندعو الله أن يوفق جهود سيادته ويسدد خطاه في كل ما هو للخير والسلام والبنيان».