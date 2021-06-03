9 تصريحات لرئيس الوزراء عن تطوير التعليم: رسائل طمأنة بشأن نظام الامتحانات

عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مؤتمرا صحفيا، اليوم الخميس، مع وزيري الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتربية والتعليم والتعليم الفني، حيث كشف عن آخر تطورات منظومة التعليم في مصر، ووجه رسالة طمأنة للطلاب بشأن نظام الامتحان الجديد.

وترصد «الوطن» أهم التصريحات التي أدلى بها رئيس الوزراء في المؤتمر الصحفي، وهي كالتالي:

1- الحكومة المصرية بدأت تطوير منظومة التعليم بالكامل قبل أكثر من 3 سنوات، بمسارين متوازيين، الأول تغيير كل المناهج من المرحلة ما قبل الابتدائية لمواكبة كل المستجدات، ونسير بخطى واثقة وكل سنة نزداد ثقة بنجاح هذه المنظومة.

2- بالنسبة للثانوية العامة، بدأنا منذ سنتين مع أبنائنا في الصف الأول الثانوي، الذين أصبحوا طلابا في الصف الثالث الثانوي، منظومة جديدة اختصرها البعض في منظومة التابلت.

3- عملنا على تغيير منظومة الامتحانات لتكون معتمدة على فهم الطالب واستيعاب المواد بدلا من الاعتماد على الحفظ، بعد أن كان الطلاب يصطدمون بالواقع الفعلي.

4- أكثر ما يهم أجهزة الدولة المصرية فيما يتعلق بعقد امتحانات الثانوية العامة بالنظام الجديد هو استقرار أداء الامتحان، وألا يتعرض أي طالب خلال الامتحانات لأي مشكلة.

5- تابعنا على مدار الشهرين الماضيين مدى استقرار الشبكة الرقمية ووصلنا إلى يقين بأن الشبكة الرقمية والبنية الأساسية مستقرة وثابتة.

6- الرئيس عبدالفتاح السيسي وجه الحكومة بأن يكون امتحان هذا العام مزيجا ما بين المنظومة الرقمية والمنظومة الورقية، حتى إذا حدثت مشكلة تقنية في أداء الامتحان يمكنهم استكمال أداء الامتحان في المنظومة الورقية.

7- امتحان الثانوية العامة العام الجاري سيتم بالطريقة الجديدة وبالمنهجية الجديدة التي تعتمد على أسلوب الفهم والاستيعاب، وهو طريقة مختلفة تماما في شكل الامتحان عما كان معتادا.

8- ووجه رسالة طمأنة للطلبة، قائلا: «حتى نطمئن أبناءنا في هذا النظام الجديد، كنا حريصين كحكومة على عقد مجموعة من الامتحانات التجريبية وبدأناها في شهري أبريل ومايو وسنعقد مجموعة أخرى من الامتحانات قبل بداية الامتحانات في شهر يوليو المقبل».

9- أجهزة الدولة بالكامل راجعت قوة وكفاءة واستقرار الأجهزة الرقمية الممثلة في الشبكات لربط المدارس بمنظومة رقمية، بالإضافة إلى التطوير النوعي والحقيقي في الامتحانات.