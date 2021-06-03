نائب رئيس الوزراء الفلسطيني: السيسي يهدف لإعادة إعمار غزة وقيام الدولة

أكد الدكتور زياد أبو عمرو، نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، وجود مشاعر المحبة بين الشعبين الشقيقين الفلسطيني والمصري، مطالبًا الجميع بتذكر العلاقة التاريخية والوثيقة التي تربط البلدين، خاصة بين الشعبين في قطاع غزة.

وأوضح «أبو عمرو»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج «من مصر»، المذاع عبر فضائية «CBC»، أن مصر خاضت 4 حروب من أجل الشعب الفلسطيني والقضية الفلسطينية، مشددًا على أنها حريصة على فلسطين، وكذلك الأمة العربية بأسرها، منوها بأن عشرات الآلاف من الفلسطنيين تعلموا في الجامعات المصرية، مشيدًا بالدعم والرعاية التي يتلقاها الشعب الفلسطيني في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

وتحدث نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، عن لقاء مع اللواء عباس كامل، رئيس المخابرات العامة، مع الوفد الوزاري الفلسطيني وممثلي القوى والفصائل الفلسطينية، مشيرا إلى أن ما سمعه منه يثلج الصدور ويطمئنها، وأنه أبلغه بإصرار الرئيس السيسي على حدوث تهدئة كاملة وشاملة بين الفلسطنيين والإسرائيليين.

وأوضح الدكتور زياد أبوعمرو، أن اللواء عباس كامل نقل لهم إصرار الرئيس على تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية تكون بداية إعادة الإعمار في غزة.

وأشاد نائب رئيس الوزراء الفلسطيني، بما نقله الوزير عباس كامل، من أفكار ممتازة حول إعادة الإعمار، لافتًا إلى أن السيسي لا يريد فقط إعادة إعمار ما دمر في الحرب، لكن إعادة تهيئة قطاع غزة، وبنائه في إطار قيام الدولة الفلسطينية.

واعتبر «أبو عمرو» أن هذه المواقف «نبيلة وشجاعة» من قبل الرئيس السيسي، وتلقى الترحيب والاحترام والتقدير من كل الشعب الفلسطيني، وعلى رأسه الرئيس محمود عباس.