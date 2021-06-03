ماذا تفعل إذا رأيت طفلا مشردا في الشارع؟.. نجدة الطفل توضح

بلا روابط أسرية يقطنون في الشوارع، يختبأون بالمبان المجهورة، يجلسون بجوار جدران الكباري على أمل الاستظلال بها والتخفي من أعين المطاريد كما يسمونهم، ولساعات طويلة يعملون في أعمال مختلفة تنحدر جميعها تحت البيع المتجول والتسول.

ظاهرة أطفال الشوارع أو كما يعرفونها بـ «الأطفال المشردين»، لفتت انتباه الجميع، حيث تنتشر بشكل ملحوظ في العديد من المحافظات، كان آخرهم بمحافظة الفيوم، منهم من توفى والديه ولم يجد مأوى له، ومنهم من انفصلا والديهما وعاش حياتهما دون التفكير أو الاهتمام بتربية ورعاية فلذة كبدهما، فكانت أرصفة الشوارع هي الملجأ الوحيد لهم، وكانت «الصخرة» الحضن الدافئ البديل عن الأم، في انتظار من يحنوا عليهم بوجبة تسد جوعهم أو ملابس تحمي جسدهم، وبطانية تقيهم من برد الليل، وما بين هذا وذاك يقف الكثيرون حائرون ماذا يفعلون عند رؤية الأطفال المشردين في الشوارع، هذا ما تستعرضه «الوطن»خلال السطور التالية:

خط نجدة الطفل:

خصص المجلس القومي للأمومة والطفولة، رقماً لنجدة الطفل يعمل على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع، وهي الوسيلة الرئيسية لإنقاذ حقوق الطفل التي يكفلها لهم القانون، وذلك من خلال التواصل عبر الخط الساخن 16000.

الإبلاغ عبر الواتساب:

وقالت الدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، في تصريحات خاصة لـ «الوطن» أنّه بسبب زيادة البلاغات على الخط الساخن، وتيسيرًا على المواطنين للإبلاغ عن أي انتهاكات بخصوص الأطفال سواء تحرش أو تشرد أو أي انتهاكات تخصهم، وكذلك حقهم في التعرف على الخدمات التعليممية والصحية والاجتماعية والقانونية والقضائية التي تلتزم بها الدولة وفقاً للدستور، فقد تم تخصيص رقم واتس آب للإبلاغ عن أي شكوى تخص الأطفال المشردين عبر الرقم 01102121600.

الصفحة الرسمية للطفولة:

وكشفت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، أنّه يجرى استقبال البلاغات الخاصة بأية انتهاكات في حق الأطفال من خلال رسائل الصفحة الرسمية للمجلس القومي للطفولة عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» عبر الرابط التالي (https://www.facebook.com/NCCMEgypt).

أبليكيشن «نبتة مصر»:

وأوضحت الأمين العام للمجلس القومي للطفولة، أنّ المجلس بصدد إطلاق أبليكيشن للهواتف المحمولة خلال الفترة المُقبلة تحت مسمى «نبتة مصر»، يقدم تعريف بالمجلس القومي للطفولة وخدماته، ونصائح للتربية السليمة للأطفال، كما أنّه يضم جزء خاص يمكن من خلاله الإبلاغ عن أي مشكلات تخص الطفل.