أبرز 10 تصريحات لوزيرة الصحة بشأن مستجدات كورونا في مصر

عقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اجتماعا صباح اليوم، الخميس، لتبين الإجراءات التي تتخذها مصر في التعامل مع السكان أثناء فيروس كورونا، وكذلك آخر الاستعدادت الخاصة بتوفير اللقاحات، وبيان وجوب حصول أي شخص يريد الحج على التطعيم لأداء فريضة الحج في المملكة العربية السعودية.

وترصد لكم «الوطن» أهم التصريحات التي أدلت بها وزيرة الصحة وهي كالتالي:

1- إنّ مصر لم تفرض أي إجراءات إضافية على السياح بشأن مسحات كورونا، مضيفةً: «أي حد عايز يجي مصر لازم يكون معاه نتيجة pcr سلبية».

2- «لم نفرض على السياح الحصول على اللقاح، فالعالم لم يتمكن حتى الآن من وضع منظومة عادلة لإتاحة اللقاحات».

3- «5 دول في العالم هي من أخطرتنا بإلزام المسافرين إليها بالحصول على لقاحات كورونا وهي ألمانيا والنمسا وأرمينيا وبلغاريا وقطر، ولم نُخطر رسميا من أي دول أخرى بالحصول على شهادة اللقاح».

4 - السعودية ستنظم موسم الحج، والأعداد التي خصصتها أقل بكثير مما كان عليه الوضع في السنوات السابقة بسبب تداعيات أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد.

5- «من يذهب إلى الحج سيكون حاصلا على اللقاحات، ومصر جاهزة بلقاح سينوفارم لتطعيم الحجاج قبل سفرهم إلى المملكة».

6- إن الوزارة راجعت كل الإجراءات الخاصة بالأغذية في فنادق ومطاعم محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وكذلك اشتراطات السلامة البيئية ومياه الشرب، لضمان صحة العاملين في القطاع السياحي وكل المواطنين والمترددين على السياحة.

7- «نشهد الشهر الحادي عشر لرجوع السياحة لمصر، ووجود السياح بشكل متصاعد في مصر هو الرد الحقيقي على أي شخص يشكك في الوضع الوبائي في مصر، إذ أنه مستقر، ومحافظتا جنوب سيناء والبحر الأحمر لا يكادان يحتويان على أي إصابة، وعدد الوفيات في مصر بالنسبة إلى عدد السكان يعتبر من أقل المعدلات في العالم».

8- إقبال السياح وتوافدهم على مصر في آخر 4 أشهر رد كبير جدًا على ما يثار، ودليل على استقرار الوضع الوبائي والصحي في مصر.

9- «أعلن للعالم كله انتهاء تلقيح وتطعيم 100% من القطاع السياحي والأنشطة المساعدة مثل السفاري والغوص والبازارات في البحر الأحمر وجنوب سيناء، وفي 30 يونيو الحالي سنشهد انتهاء تلقيح المقيمين في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء».

10- «تفقدنا أماكن التطعيم مثل سيارات القوافل المتحركة للمقيمين ومعامل الـpcr، وقررنا مضاعفة هذه الأماكن والأطقم الطبية والأجهزة المعملية، حيث نتوقع زيادة إقبال السائحين مع قدوم السياحة الروسية».