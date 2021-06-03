وزيرة الصحة: وفرنا 179 مركزا للقاح كورونا وجاهزين لتطعيم الحجاج

كشفت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، أن مصر مستعدة لتطعيم جميع الحجاج المصريين بلقاح كورونا، بعد إعلان المملكة العربية السعودية عن تنظيم موسم الحج العام الحالي، لافتة إلى أن مصر وفرت اللقاحات ولدينا 179‪ مركزا للتطعيم باللقاح.

َوأعلنت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحي في محافظة البحر الأحمر، باللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد، ضمن جهود الحكومة المصرية لتوفير اللقاحات للعاملين بالأنشطة الاقتصادية الكبرى، وفي إطار خطة الدولة لتنشيط السياحة الآمنة.

وأكدت تطعيم جميع العاملين بالقطاع السياحى العام في مدينة شرم الشيخ والغردقة ومن المقرر تطعيم جميع المواطنين بمدينة الغردقة وشرم الشيخ بنهاية الشهر الجاري.

وأشارت إلى أن مصر ضمن أول 3 دول في العالم اتخذت الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا المستجد فور تحذير منظمة الصحة العالمية، مشيرة إلى تطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية بمنافذ دخول البلاد، وفقًا للوائح الدولية المتعارف عليها من قبل منظمة الصحة العالمية، كما أكدت توافر جميع الأجهزة الطبية اللازمة لاستقبال حالات الطوارئ في عيادة الحجر الصحي، فضلاً عن توافر مخزون من المستلزمات الطبية والوقائية يكفي لمدة لا تقل عن 6 أشهر.

وتابعت أن تطبيق الإجراءات الاحترازية الإضافية التي اتخذتها الوزارة بالحجر الصحي في جميع منافذ دخول البلاد، والتي تتضمن إجراء فحص الحمض النووي السريع (ID NOW)، لجميع الوافدين إلى مصر من الدول التي ظهر بها تحورات للفيروس، بالإضافة إلى فحصهم ظاهريًا وتوقيع الكشف الطبي عليهم، بجانب استمرار تطبيق قرار رئيس مجلس الوزراء بمنع دخول جميع القادمين إلى البلاد، إلا بعد الحصول على شهادة PCR تفيد الخلو من فيروس كورونا المستجد.

جاء ذلك خلال زيارة َوزراء السياحة والطيران والصحة لمدينة الغردقة اليوم الخميس، خلال تفقدهم مطار الغردقة الدولي لدى وصولهم مباشرة لمتابعة الإجراءات المتخذة لمنع انتشار فيروس كورونا وتفقد الحجر الصحى ومراكز التلقيح ضد فيروس كورونا للعاملين بالقطاع السياحي باحد الفنادق ومركز سحب عينات pcr للسائحين.

وعقد الوزراء اجتماعا موسعا مع مستثمري القطاع السياحي، لبحث معوقات السياحة ومؤتمر صحفي في نهاية الزيارة بحضور محافظ البحر الأحمر وعدد من الصحفيين ومراسلي الصحف والمواقع والقنوات الفضائية.