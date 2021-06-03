وليد منصور يكشف لـ«الوطن» تفاصيل فيلمه الجديد: انتظروا يوسف كوزمو

بدأ المنتج وليد منصور، منذ أيام التجهيز لفيلم «كوزمو»، حيث يواصل حاليا التحضيرات المبدئية لبدء تصوير العمل، كاشفًا لـ«الوطن»، أن فيلم كوزمو سيكون عملا كبيرا ومفاجأة كبرى، وسيضم نخبة كبيرة من نجوم الفن فى مصر والوطن العربي

وأشار منصور إلى أن الفيلم سيتضمن مشاركة نجم فرنسا الأول -الذي تحفظ على ذكر اسمه حاليا لكي يكون مفاجأة- مؤكدا أنه سيشارك فى 6 مشاهد بالعمل.

وكشف منصور عن أن الفيلم سيتم تصويره بين عدة دول من بينها مصر وفرنسا واليونان بالإضافة لمشاركة عدد كبير من ضيوف الشرف، قائلًا: «انتظروا يوسف كوزمو».

كان المنتج وليد منصور، قد تعاقد مع الفنانة المغربية الصاعدة «إكرام» لمدة 5 سنوات لإنتاج 3 ألبومات غنائية وإدارة أعمالها في مصر والوطن العربي، وتحمل إكرام الجنسية المغربية، وتبلغ من العمر 22 عاما وسوف تصل مصر نهاية الشهر لتصوير أولى أغنيات الألبوم، وأيضا تقديمها خلال مؤتمر صحفي ضخم، حيث يراهن «منصور» أن المغربية ستكون خلال العام المقبل وسط كبار النجوم.

ويختار وليد منصور وإكرام اسما فنيا لها خلال الفترة المقبلة، ومن أكبر الداعمين لها الموزع توما والذي قدمها لوليد منصور في البداية.

وتعد إكرام أولى مفاجآت وليد في التعاقد مع النجوم الشباب، حيث يحرص دائما على دعمهم، ومن المقرر أن يعلن التعاقد مع نجوم آخرين خلال الفترة المقبلة لإنتاج أغنيات وألبومات لهم في ظل حالة الإحباط التي تسيطر على المواهب الصاعدة خلال الفترة الأخيرة.

كما يستعد وليد منصور خلال الفترة المقبلة لطرح فيلم أهل الكهف في دور العرض قبل الانتهاء من تصوير باقي مشاهده الذي يشارك فى بطولته نخبة من الفنانين أبرزهم غادة عادل ومحمد فراج ومحمد ممدوح تايسون ومصطفى فهمي.