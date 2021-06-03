هل مصابو الفطر الأسود في حاجة لغرف عزل؟ طبيب يوضح

قال الدكتور أيمن صالح، نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون الدراسات العليا و البحث العلمي، إن مريض كورونا المصاب بـ «الفطر الأسود» ليس في حاجة لعزله في غرفة خاصة ، لأن «الفطرالأسود» مرض ليس بجديد وغير معدٍ، بخلاف فيروس كورونا.

صالح: مريض كورونا المصاب بالفطر ليس في حاجة للعزل

وأوضح «صالح»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الحديث عن الفطر الأسود قبل إصابة المريض يقال عليه فطرًا وليس«المرض الساكن» نظرًا لأنه غير معدٍ، مؤكدًا أن المصاب بالفطر دون الكورونا يعالج في الأقسام المعنية بمكان الإصابة.

وتابع:«الفطر الأسود موجود وله عوامل للإصابة به، وليس بالضرورة أن يصاب به كل من يأخذ كورتيزون ومضاد حيوي»، مشيرًا إلى أن هناك استعدادت مكثفة بجميع المستشفيات الجامعية خاصة المخصصة لعزل كورونا تحسبًا لأي تداعيات تتعلق بمواجهة المرض.

ونوه «صالح»، قائلا: «لاتوجد أي نواقص بالأدوية والمستلزمات الطبية، فهناك وفرة تامة»، مشيدًا بكفاءة وتعامل الأطقم الطبية مع نوعية تلك الأمراض ومع الأزمات، مناشدًا المواطينن بضرورة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فضلا عن الاهتمام بتناول الأطعمة والمشروبات الطبيعية المحفزة للمناعة.