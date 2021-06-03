الفطر الأسود في مصر.. عدد الحالات والفئات المعرضة للإصابة بالمرض

كشف الدكتور حسام حسني، رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، عن عدد حالات الفطر الاسود فى مصر، وقال خلال وبينار علمي عُقد هذا الأسبوع، إنها لا تتجاوز عدد أصابع اليد، وتحديدًا من 3 لـ 4 حالات.

وذكر «حسني»، أنه لا داعي لخوف المواطنين من مرض الفطر الأسود في مصر، لأنه غير معدٍ، كما أن حالات الإصابة به نادرة جدًا، وتحدث نتيجة الإسراف في استخدام المضادات الحيوية والكورتيزون.

أعراض الفطر الأسود في مصر

وتابع «حسني»، بأن أعراض الفطر الأسود تتمثل في الحمى، والسعال، ألم في الصدر، وضيق في التنفس، وتورم في جانب الوجه، وصداع، واحتقان في الجيوب الأنفية، وآلام في البطن، وقيء، وغثيان، ونزيف بالجهاز الهضمي، ودم في البراز، وإسهال.

وأضاف رئيس اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، أن هناك تحديث على بروتوكول علاج مصابي فيروس كورونا، حيث تم إضافة أدوية تقوية المناعة، إضافة إلى وضع مجموعة من الضوابط لاستخدام بعض الأدوية.

وكانت وزارة الصحة والسكان أصدرت تقريرًا أفادت فيه بأنّ مرض الفطر الأسود فطري يصيب الإنسان كأثر جانبي لتدهور الجهاز المناعي، لكنه مرض نادر الحدوث ويصيب الأغشية المخاطية المبطنة للجيوب الأنفية أو العينين أو الأنف أو الفم أو الأسنان أو عظام الوجه، وقد تمتد إلى الرئتين أو حتى الأوعية الدموية.

الفئات الأكثر عرضة للإصابة بالفطر الاسود

وأوضحت وزارة الصحة والسكان، أنّ الفئات المعرضة للإصابة بالفطر الأسود تشمل:

- مرضى السكري غير المتحكم به، والمتأثرون بمضاعفاته الشديدة خاصة الغيبوبة السكرية المصاحبة بحموضة الدم.

- مرضى السرطان في حالاته المتأخرة.

- مرضى الإيدز.

- المرضى الذين تلقوا نقلًا للأعضاء أو نقل للخلايا الجذعية.

- الهبوط الشديد في عدد كرات الدم البيضاء.

- الاستخدام المفرط لفترات طويلة للكوريتزون.

- مدمنو المخدرات المحقونة.

- الحروق والجراحات والجروح.

- المبتسرون وحديثي الولادة منقوصي الوزن.