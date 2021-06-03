دعاء ليلة الجمعة لأمي المتوفية: اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك

مهاداة الأحباب بالدعاء أفضل الهدايا وخصوصا من رحلوا عنا، ما يجعل دعاء ليلة الجمعة لأمي المتوفية، الدعاء الأكثر ترديدا اليوم للأبناء الذين فقدوا أمهاتهم، فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله ﷺ قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له، رواه مسلم.

وتقدم «الوطن» خلال الأسطر التالية، دعاء ليلة الجمعة لأمي المتوفية.

دعاء ليلة الجمعة لأمي المتوفية

ويردد دعاء ليلة الجمعة لأمي المتوفية كالتالي:

اللهم ارحم أمي واغفر لها وأجعل قبرها روضة من رياض الجنة هي وجميع موتى المسلمين.

اللهم أبدلها دارا خير من دارها وأهلا خيرا من أهلها وذرية خيرا من ذريتها، ربي عطّر قبر أمي برائحة الجنة.

اللهم انظر إليها نظرة رضا، فإنَّ من تنظر إليه نظرة رضا لا تعذبه أبدًا.

اللهم أسكنها فسيح الجنان واغفر لها يا رحمن، اللهم شفِّع فيها نبينا ومصطفاك صلى الله عليه وسلَّم، واحشرها تحت لوائِه، واسقِهِا من يده الشريفة شربة هنيئة لا تظمأ بعدها أبدًا.

اللهم إنها في ذمتك وحبل جوارك فقها فتنة القبر وعذاب النار وأنت أهل الوفاء والحق فاغفر لها وارحمها إنك أنت الغفور الرحيم .

اللهم ارحم أمي فهي أغلى ما فقدت واسألك يا رب أن تغفرلها وتنزل الضياء على قبرها وسعة تؤنس وحشتها، اللهم آنس وحشتها وارحم غربتها وأنر ظلمتها وآمن روعتها.

اللهم قها عذابك يوم تبعث عبادك، اللهم أنزل نورا من نورك عليها، اللهم حرم دمها ولحمها وبشرتها على النار برحمتك يا أرحم الراحمين.

اللهم انقلها من ضيق اللحود ومراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود، في سعة الدور والقصور في سدر مخضود، وطلح منضود، وظل ممدود وماء مسكوب، وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة، وفرش مرفوعة مع الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا.