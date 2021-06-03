دعاء ليلة الجمعة: اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت

دعاء ليلة الجمعة، يبحث عنه الكثيرون عبر محركات البحث، في نهاية اليوم الخميس، وبدء ليلة الجمعة التي تعد من أحب الأوقات المستجاب فيها الدعاء، فقد كان كان الرسول الكريم يكثر من الدعاء في مثل هذا اليوم المبارك، والذى يبدأ بليلة الجمعة والوطن ترصد الادعية التي اجمع عليها العلماء بأنها دعاء ليلة الجمعة ومستحبك فيها.

أحب الأعمال يوم الجمعة

قال الشيخ عبد الحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى الأسبق بالأزهر ، إن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يحرص على القيام ببعض الأعمال يوم الجمعة، ومنها: الاغتسال والتطهر، والتطيب برائحة جميلة قبل الخروج لأداء صلاة الجمعة، التسوك والتكبير خلال الذهاب للمسجد، قراءة سورة الكهف، كما كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء في مثل هذا اليوم المبارك، ولاسيما أن فيه ساعة يستجاب فيها الدعوات.

أدعية يوم الجمعة

ومن دعاء ليلة الجمعة: "اللهم أنت الحليم فلا تعجل، وأنت الجواد فلا تبخل، وأنت العزيز فلا تذل، وأنت المنيع فلا ترام، وأنت المجير فلا تضام، وأنت على كل شيء قدير اللهم لا تحرمني وأنا أدعوك، ولا تخيبني وأنا أرجوك، اللهم ارحمني برحمتك.

ينبغي للمسلم أن يدعو بارئه في كل وقت وحين، إلا أن هناك بعض الأوقات التي يستحب فيها الإكثار من الدعاء باعتبارها مواطن للإجابة، ومن هذه الأوقات يوم الجمعة وتحديداً آخر ساعة من نهاره قبيل أذان المغرب، ففي هذا التوقيت تفتح أبواب السماء ولا يكون هناك حجاب بين العبد وربه وبالتالي تكون الدعوات مستجابة بإذنه تعالي".

دعاء ليلة الجمعة

ويعد دعاء" اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت، وأنت رب العرش العظيم اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك، اللهم لا تمنع بذنوبنا فضلك ورحمتك يا أرحم الراحمين، اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا"، من أفضل دعاء ليلة الجمعة.

وأكد أن دعاء :" اللهم ارزقنا لذّة النظر لوجهك الكريم، والشوق إلى لقائك غير ضالين، ولا مضلين، وغير مفتونين، اللهم ظلّنا تحت ظلّك يوم لا ظلّ إلّا ظلّك"، ضمن دعاء ليلة الجمعة.

وأوضح الأطرش أن صلاة الجمعة التي تعتبر من أفضل الصلوات التي يؤديها المسلم، كما أن سورة الكهف لها فضل عظيم، ومن مات يوم الجمعة أو ليلته فقد وقاه الله فتنة القبر، وما يميز هذا اليوم أنه اليوم الذي خُلِقَ فيه سيدنا آدم وفيه تقوم الساعة، قال صلوات الله وسلامه عليه “خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمُ الْجُمُعَةِ ، فِيهِ خُلِقَ آدَمُ ، وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ ، وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا ، وَلاَ تَقُومُ السَّاعَةُ إِلاَّ فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ".