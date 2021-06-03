المتحف الكندي للتاريخ يرحب بمعرض «ملكات مصر»

رحب المتحف الكندي للتاريخ بمعرض ملكات مصر، الذي تم افتتاحه في المتحف الكندي للتاريخ، أمس الأربعاء، ويعتبر فرصة نادرة للكندييين للتعرف على كنوز واحدة من أهم مجموعات القطع المصرية القديمة.

وصف القائمون على المتحف الكندي المعرض بأنه خطوة 3500 سنة إلى الوراء، في تجربة غامرة متعددة الحواس، تكشف عن قصص سبع شخصيات نسائية رائعة لعبت أدوارا عسكرية وسياسية ودبلوماسية ودينية مهمة في المملكة الحديثة «1539-1076 قبل الميلاد»، حسبما ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وقالت كارولين دروماجيت، القائم بأعمال الرئيس والمدير التنفيذي للمتحف الكندي للتاريخ في بيان صادر من المتحف: «يسعدنا أن نرحب بهذا المعرض الاستثنائي أخيرًا، ملكات مصر هي فرصة نادرة لرؤية كنوز واحدة من أهم مجموعات القطع المصرية القديمة، ولكن قبل كل شيء للتركيز على جانب أقل شهرة ولا يقل أهمية عن ذلك: «مكانة المرأة ودورها داخل العائلة المالكة المصرية».

ويضم المعرض أكثر من 300 تمثال ضخم، وتوابيت، وقطع جنائزية ومجوهرات وغيرها من القطع الأثرية الشهيرة، ومن أبرزها «بردية مؤامرة الحريم»، وهي وثيقة رائعة تصف الاتهامات والإدانات والعقوبات التي وجهت للمتآمرين الذين تآمروا لاغتيال الملك المصري رمسيس الثالث.

وتأتي غالبية القطع المعروضة من متحف إيجيزيو في تورين بإيطاليا، ويضم أكبر مجموعة من الآثار المصرية خارج مصر.

وقال كريستيان جريكو، مدير متحف إيجيزيو: إنه يسعدنا جدا أن يستضيف المتحف الكندي للتاريخ ملكات مصر، خاصة في مثل هذا الوقت المعقد على مستوى العالم.

القطع الأثرية المعروضة هي أكثر بكثير من مجرد أشياء صامتة، ولكنها في الواقع تراث عالمي حي، قادر على نقل قصص عالمية من الماضي إلى اليوم، ونحن على يقين من أنهم سيأسرون ويفتنون الجمهور الكندي.

ومن جانبها؛ قالت آن إليزابيث تيبو، المديرة التنفيذية لمجمع بوانت-آ-كاليير للآثار والتاريخ في مونتريال: «نحن فخورون جدا بكيفية تعاون مؤسساتنا لتقديم ملكات مصر في المتحف الكندي للتاريخ»، من خلال عرض هذه القطع المتنوعة والجميلة بشكل ملحوظ في إطار متحف بليغ، ويمنح هذا المعرض العناصر المعروضة فرصة لسرد قصة مؤثرة من خلال روابطها المعترف بها إلى ملكات مصريات أسطوريات».

وكان من المقرر في الأصل تقديم المعرض في المتحف الكندي للتاريخ في صيف عام 2020 ، ولكن تم تأجيله بسبب الوباء، ومن المقرر أن يستمر المعرض حتى يوم 22 أغسطس المقبل.