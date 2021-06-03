الصحة: مريض الفطر الأسود لا يحتاج للعزل.. وتخصيص مستشفيات له غير صحيح

قال الدكتور محمد عبدالفتاح، وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، إن مريض الفطر الأسود لا يحتاج إلى العزل، ويتم علاجه، والعلاج موجود في كل دول العالم، مشددا على أن العدوى شرطية تصيب حاملها فقط، ولا يستحق تخصيص أي أماكن أو مستشفيات للعزل.

وأضاف «عبدالفتاح»، في مداخلة هاتفية مع برنامج «مصر تستطيع»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد فايق، على قناة «dmc» الفضائية، الخميس، أن الفطر الأسود هو عدوى متعارف عليها وموجودة منذ عام 1876، وأول أبحاث أُجريت عليه كانت في 1885، والعدوى لا تصيب الأصحاء تماما، ولكنها انتهازية يجب أن يتوفر لها الشروط المناسبة لكي تعمل، حيث تهاجم من لديهم أمراض تقلل مناعة أجسامهم، وعلى رأسها السكري غير المنضبط، والثاني هو وجود الفطر في البيئة المحيطة بالمريض..

وأكد وكيل وزارة الصحة للشؤون الوقائية، أن عدوى الفطر الأسود لا تنتقل من شخص إلى آخر، والإصابة بها مرتبطة بتعاطي الكورتيزون لأنه يقلل المناعة، ولذلك وضعت غرفة إدارة الأزمة بروتوكولا واحدا، بجرعات محددة من هذا العقار، والفريق الطبي يأمل ألا تحدث أي عدوى للمريض.

الوضع الوبائي لفيروس كورونا

أما عن الوضع الوبائي لفيروس كورونا في مصر، فقال إن هناك انخفاضًا ملحوظًا يحدث في الإصابات اليومية، مشيدا بالقرارات التي اتُخذت قبل عيد الفطر، وقللت الإصابات، إضافة إلى التزام المواطنين بها، موضحا أن 2.5 مليون مواطن تلقوا اللقاح من بين 6 ملايين شخص سجلوا أسماءهم للحصول عليه.

ولفت «عبدالفتاح إلى أن مصر تتبع حاليا نهج مراكز التطعيم العملاقة على غرار مركز التطعيم في أرض المعارض، وتستهدف تطعيم أكثر من 40% من الشعب المصري بحلول نهاية العام، ولا يمر يوم إلا وتستقبل جرعات جديدة، ومصر ستستقبل 3.9 مليون جرعة هذا الشهر، إضافة إلى تصنيع 3 ملايين جرعة.

وشدد على أن هناك الكثير من الشائعات، ولكن طريق الصدق والشفافية هو الأفضل، لأن الأوبئة تحتاج إلى جهود الدولة والمواطنين.