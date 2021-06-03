رئيس البريد: استضافة مصر للجنة العربية يثبت قدرتها على مواجهة كورونا

أكد الدكتور شريف فاروق، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، أن استضافة شرم الشيخ، لمؤتمر اتحاد البريد العربي، يعد بمثابة شهادة إثبات للدولة المصرية، وتأكيدا أن الدول العربية قادرة على مواجهة فيروس كورونا، وأن الدولة سباقة دائما في استضافة الأحداث الكبرى.

وأضاف «فاروق» خلال مداخلة عبر برنامج زوم في برنامج «مال وأعمال» المذاع على فضائية «extra News»، اليوم الخميس، أن هيئة البريد أهدت جائزة التميّز كأفضل مؤسسة بريدية عربية في التحول الرقمي إلى الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لدوره في دعم البريد المصري، بعد أن انضم إلى المصارف العربية، على الرغم من عدم كونه مؤسسة مصرفية ولكن تقديرا للدور الذي يلعبه في الفترة الأخيرة ضمن التحول الرقمي.

وأوضح رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، أن تزايد الاعتماد على الاقتصاد الرقمي دفع هيئة البريد لتقديم الخدمة البريدية بشكل جيد وأفضل يناسب التطور الذي حدث، في ظل التحالف مع منشآت عالمية، وأنه يتم إنشاء منصة وطنية تساعد المواطنين على تلقى الخدمات بشكل أسهل.

وأكد رئيس مجلس إدارة هيئة البريد، أن اجتماع اللجنة العربية، يمهد لاجتماع البريد العالمي، المقرر في أغسطس المقبل، في دولة كوت ديفوار، وأن مصر دعت لتحقيق التلاحم بين شركات القطاع الخاص والبريد الحكومي في مختلف الشركات.