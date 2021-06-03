وزيرة التضامن: نحاول نشر أفكار إيجابية لتقليل تكاليف الزواج

قالت الدكتورة نيفاج القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، إن مصر حققت طفرة في مجال دعم المشروعات الصغيرة وصغار المصنعين والمنتجين ودعم العمالة غير المنتظمة، للتشجيع على الأعمال متناهية الصغر في ظل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي للعمالة الحرفية، من أجل إفادة المواطنين بالخدمة التأمينية لحمايتهم.

وأضافت «القباج»، خلال تصريحات لفضائية «ten»، أن الدولة تهدف إلى دعم منتجات صغار المصنعين من خلال تقديم مواد إنتاج جيدة، وهذا ما تم أثناء الاجتماع مع مصنعي الأثاث في دمياط لأنه قطاع حيوي يحتاج الدعم وتطبيق الحماية الاجتماعية لمساعدتهم على النمو.

وأشارت وزيرة التضامن الاجتماعي، إلى أن المعرض كان يتضمن الصناعات الحرفية ولكن تم إضافة الأثاث البسيط إليه مع المفروشات والأكسسوارات والأجهزة الكهربائية، وإطلاق أفكار إيجابية عن ترشيد نفقات الزوجات، مع ضرورة التخلي عن المقارنات الاجتماعية خاصة في منطقة الريف، لأن ذلك يؤدي إلى مشاكل اقتصادية للشباب المقبل على الزواج.

وأكدت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن معرض ديارنا تم تنظيمه 10 مرات خلال سنة ونصف في الأقصر والإسكندرية من أجل تبادل المعرفة بين مختلف المصنعين على مستوى محافظات الجمهورية، من أجل أن يعرف كل سكان محافظة إنتاجات المحافظة الخاصة بهم.

من جهة أخرى وأوضحت، أنها شهدت واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، تسليم أدوات الصيد والشباك لـ1100 صياد ببحيرة مريوط من المستفيدين من المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية «بر أمان» لرعاية صغار الصيادين التي بدء تنفيذها الأسبوع الماضي في بحيرة الريان بمحافظة الفيوم، بالتنسيق مع صندوق «تحيا مصر» والهيئة العامة للثروة السمكية.