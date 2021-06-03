عاجل.. مصرع 6 أطفال وإصابة 19 في حريق بالمؤسسة العقابية بالمرج

كشفت مصادر مسؤولة عن مصرع 6 أطفال داخل المؤسسة العقابية في المرج إثر حريق داخل المؤسسة نشب بعد مشاجرة بين طفلين، ما تسبب في حالة فوضى كبيرة داخل المؤسسة توفي على أثرها عدد من الأطفال وأصيب 19 آخرون.

مصرع 6 أطفال بالمؤسسة العقابية بالمرج

وأكدت المصادر، لـ«الوطن»، أنه جرت السيطرة على الوضع بالكامل داخل المؤسسة، حيث تحرك وفد من نيابة الحوادث بالمرج إلى مقر المؤسسة للتحقيق في الواقعة ومعرفة التفاصيل الكاملة.

تفاصيل مصرع 6 أطفال بالمؤسسة العقابية بالمرج

من جانبها، قالت المصادر إنه جرى تحرير محضر بالواقعة حيث تولت النيابة العامة التحقيق، منذ قليل، وجرى نقل المصابين إلى أحد المستشفيات الحكومية، ونقلت الجثامين إلى مشرحة المستشفى ذاتها.