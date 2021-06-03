سعر الزيت في التموين.. يبدأ من 17 جنيها

حددت وزارة التموين والتجارة الداخلية، سعر الزيت في التموين، خلال اجتماع الدكتور علي المصيلحي، مع ممثلي ومصنعي وموردي زيوت الطعام من القطاع الخاص، وأسباب زيادة السعر، بمقدار 4 جنيهات، في إطار متابعة توافر السلع الإستراتيجية ومنها زيت الطعام.

وأوضحت الوزارة أنَّ أسباب الزيادة ترجع إلى أنّ أغلب الاحتياجات المصرية يتمّ تلبيتها عبر استيراد المواد الخام من الخارج، وشهدت تلك المواد الخام للزيوت ارتفاعا ملحوظا في الستة أشهر الماضية، ما ينعكس على سعر «الزيت الحر» داخل البلاد.

وفي هذا الصدد ترصد «الوطن» سعر الزيت في التموين بعد الزيادة، وفقًا لما أعلنته وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع التموين في مصر على مدار الساعة، وفقًا لما حددته وزارة التموين والتجارة الداخلية.

سعر الزيت في التموين

أعلنت وزارة التموين سعر الزيت في التموين بعد الزيادة، وتمّ الاتفاق على أن تكون عبوة الزيت بالتموين 800 ملي بالسعر المعلن 17 جنيهًا، وأن تكون العبوة لتر بسعر 21 جنيها للمستهلك النهائي، اعتبارًا من 1-6-2021، لضمان عدم حدوث أي تشوهات سعرية أو القيام بأي ممارسات ضارة بالمستهلك من جانب بعض المتلاعبين.

وأكدت الوزارة عدم وجود أي أزمات أو اختناقات في وفرة وإتاحة الزيوت الخام أو المعبأة لتوافر الأرصدة الإستراتيجية، داخل البلاد لدى القطاعين العام والخاص، وما يتمّ حاليًا من جانب وزارة التموين، هو ضبط عملية التداول والتوزيع لهذه السلعة الإستراتيجية بالأسعار العادلة بالنسبة للمستهلك النهائي، وتتراوح أسعار الزيوت ما بين 21 – 23 جنيها للزجاجة لتر.

وطبقت وزارة التموين والتجارة الداخلية الأسعار الجديدة للزيوت، اعتبارا من الثلاثاء الماضي الموافق 1 يونيو، حتى لا تحدث «تشوهات سعرية» أو يتلاعب البعض بالأسعار ما يضر المستهلك، والاتفاق على تشكيل لجنة عليا للزيوت بعضوية الجهات المعنية ذات الصلة بهذه السلعة الإستراتيجية، تجتمع كل 3 أشهر.