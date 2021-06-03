جامعة الأزهر تعلن بدء برامج تدريبية علمية بالتعاون مع جامعات أوروبية

صدق الدكتور محمود صديق نائب رئيس جامعة الأزهر للدراسات العليا والبحوث، على بدء الفاعليات التدريبية، واستقبال ترشيحات أعضاء هيئة التدريس الراغبين في الالتحاق ببرنامج رفع الكفاءة الأكاديمية، والعملية لأعضاء هيئة التدريس المشاركين في تطوير وتدريس المنهج التابع لدبلومة التغيرات المناعية في ظل التغيرات المناخية المحيطة، والممول من قبل الاتحاد الأوروبي.

ويضم الفريق البحثي كل من الدكتور محمد منصور، مسؤول التعاون الدولي وبرنامج الاتحاد الأوروبي بجامعة الأزهر ومنسق عام المشروع، والدكتورة ريهام حماد، أستاذ مساعد الباثولجيا الإكلينيكية بكلية طب بنات الأزهر، والدكتورة علية محمد على مشعل، مدرس المناعة بكلية العلوم بنات، والدكتور حسام السيد عشماوى، مدرس الباثولوجيا الإكلينيكية بكلية الطب بنين أسيوط ، والدكتورة رغدة عبد اللطيف، عضو هيئة التدريس بكلية التجارة بنات، والدكتور مصطفي البهنساوي، مدرس المناعة بكلية العلوم، والدكتور رضا سويف مدرس المناعة بكلية العلوم، والدكتور محمد سليم، مدرس المناعة بكلية العلوم.

وأعلن الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن الجامعة حصلت على المشروع الدولي كمنسق رئيسٍ لبرنامج بناء القدرات المؤسسية التابع لبرامج الاتحاد الأوروبي للتعليم العالي، مشيرا إلى أن البرنامج التعليمى الخاص بالمشروع يستهدف صقل القدرات العلمية، إلى جانب دعم البنية التحتية والمعلوماتية للجامعة وتطويرها، ومساعدتها في تعزيز البحث العلمي في مجال التغيرات المناعية.

ولفت إلى أنه من خلال هذا المشروع سيتم إنشاء مركز تعليمي مزود بمعدات علمية متطورة يعمل على زيادة عدد الخريجين ذوي الخبرة في المجال، وإجراء مشاريع بحثية وتطبيقية متميزة، ويتماشى المشروع مع توجهات الدولة لتحسين وتطوير التعليم، ويتماشى المشروع أيضًا مع خطة الدولة المصرية لأهداف التنمية المستدامة 2030 فيما يخص الصحة الجيدة والرفاهية والتعليم بجودة العالية.

وأوضح نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، أن هذا المشروع يقام بالتعاون والشراكة مع العديد من الجامعات العالمية المتخصصة، مثل جامعة ليبذج «ألمانيا»، وجامعة دي لوريان «فرنسا»، وجامعة أثينا الوطنية «اليونان»، إضافة إلى ذلك هناك شراكة مع العديد من الجامعات المصرية، ومنها: جامعات القاهرة، وعين شمس، وأسوان، ودمنهور.