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شيخ الأزهر يتلقى اتصالا هاتفيا من رئيس المجلس الانتقالي بالسودان

كتب:

إسراء سليمان
10:56 ص | الأربعاء 02 يونيو 2021
الدكتور أحمد الطيب

الدكتور أحمد الطيب

تلقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، اتصالا هاتفيا من الفريق أول عبدالفتاح البرهان، رئيس المجلس السيادة الانتقالي في السودان.

وتناول الاتصال عمق الروابط التاريخية بين الشعبين المصري والسوداني، ودور الأزهر في نشر علوم الدين الإسلامي الصحيحة، وتوطيد أواصر الأخوة بين الشعبين.

كما تطرق الطرفان إلى مناقشة أهم القضايا على الساحتين العربية والإسلامية، وأكدا ضرورة التكاتف والتضامن بين الشقيقتين مصر والسودان، في مواجهة المخاطر التي تهدد البلدين؛ فكلاهما امتدادا للآخر.

وفي نهاية الاتصال، بعث الإمام الأكبر خالص تحياته وتقديره للفريق أول الركن عبدالفتاح البرهان وللشعب السوداني الشقيق، داعيا المولى عز وجل أن يمن على السودان بالأمن والأمان، وأن يرزق أهله وشعبه السكينة والاستقرار، وأن يجنب بلادنا كل مكروه وسوء.

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