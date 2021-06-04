55 ألف طن قمح رصيد مخازن القطاع الخاص بميناء دمياط

أعلنت هيئة ميناء دمياط مساء اليوم الخميس، أن أرصفة الميناء استقبلت 29 سفينة، خلال الساعات الـ24 الماضية، حيث بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 22527 طناً، تشمل 4440 طن يوريا، و9850 طن رمل، و1192 طن داي أمونيوم، و7045 طن مولاس.

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كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 34128 طناً، تشمل 1723 طن خشب زان، و737 طن أبلاكاش، و17175 طن ذرة، و3549 طن حديد، و4900 طن فول، و4200 طن خردة، و1844 طن صودا.

ميناء دمياط يستقبل سفينة الحاويات HMM NEWYORK الكورية

بينما بلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 1714 حاوية مكافئة، تشمل خضروات (فلفل وخرشوف وخضار مشكل مجمد)، وحاصلات زراعية (بصل وبرسيم وثوم وذرة وشمر وبقدونس وكركديه)، وفواكه (برتقال وعنب وفراولة)، يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وإيطاليا ونيوزيلندا وألمانيا والهند وإسبانيا وسلوفينيا.

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بينما بلغ عدد الحاويات الوارد 150 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 787 حاوية مكافئة، وبلغ رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 166533 طناً، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 55294 طناً.

وشهد الميناء مغادرة قطار بحمولة إجمالية 1352 طن قمح، متجهاً إلى صوامع شبرا، بينما بلغت حركة تداول الشاحنات 4244 شاحنة.

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