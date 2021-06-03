والدة «طالبة الحمام» في الغردقة: «بنطلون بنتي لسه مبلول»

عبرت والدة الطالبة «د. ص.»، بالصف الثالث الإعدادي في مدرسة سعد زغلول الإعدادية للبنات في مدينة الغردقة، بمحافظة البحر الأحمر، والمعروفة بـ«طالبة الحمام»، عن استيائها بسبب منع ابنتها من الذهاب للحمام، أثناء أداء امتحان مادة الجبر، أمس الأربعاء، مما اضطرها إلى قضاء حاجتها على نفسها داخل اللجنة.

وقالت والدة الطالبة، في تصريحات لـ«الوطن»، اليوم الخميس، إن بنطلون ابنتها مازالت عليه أثار الواقعة، مشيرةً إلى أن ابنتها عادت إلى المنزل، بعد أداء الامتحان أمس، في حالة سيئة جداًن وبنطلونها «غرقان»، بسبب تعنت مراقبة اللجنة في عدم السماح لها بالذهاب للحمام، رغم إلحاح ابنتها عليها، بسبب ظروفها الصحية، نتيجة إصابتها بالإسهال، وأضافت: «بنطلون بنتي لسه مبلول».

ومن جانبه، طالب والد الطالبة صاحبة الواقعة «د. ص.»، في تصريحات لـ«الوطن»، وزارة التربية والتعليم بالتحقيق في الواقعة، لما أصاب ابنته من ضرر نفسي واجتماعي، جراء تعنت المراقبة في منع ابنته من الذهاب إلى الحمام، مما اضطرها إلى قضاء حاجتها على نفسها داخل اللجنة.

وسبق لـ«الوطن» أن التقت بالطالبة وأسرتها في حوار بث مباشر عبر الرابط التالي: https://www.facebook.com/ElWatanNews/videos/817558195833512/

وكانت مراقبة لجنة مدرسة «سعد زغلول» الإعدادية للبنات بمدينة الغردقة، في محافظة البحر الأحمر، قد منعت إحدى الطالبات من الذهاب إلى دورة المياه، أثناء أداء الامتحان في مادة الجبر اليوم الأربعاء، ورغم توسل الطالبة بأنها تمر بحالة صحية طارئة، تسببت في إصابتها بالإسهال، وفي أشد الحاجة لقضاء حاجتها، فقد قوبل طلبها بالرفض، ولم تستطع الطالبة التماسك طويلاً، حتى فوجئت بنفسها تقضي حاجتها أثناء جلوسها داخل اللجنة، نظراً لظروفها الصحية.