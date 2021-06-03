«النواب» يفتح ملف حدائق الأهرام: التوك توك ورصف الشوارع ومخالفات البناء

بدأ مجلس النواب، في مناقشة المشكلات التي يعاني منها سكان منطقة حدائق الأهرام والتي كانت محل نقاش في لجنة الإدارة المحلية، وشملت العديد من الملفات بداية من انتشار التوكتوك في المدينة، وضعف الخدمات المقدمة، وعدم رصف الكثير من الطرق، وصولا لمخالفات البناء لا سيما التي تتعلق بتغيير النشاط وتحويل الجراجات إلى محلات أو شقق سكنية.

طلب إحاطة

ويرصد التقرير التالي أبرز المشكلات التي وردت في طلب الإحاطة المقدم من النائب هشام حسين، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، والذي أشار إلى أن حدائق الأهرام أصبحت أشبه بالعشوائيات، وأن هناك 800 قطعة أرض فضاء تحولت لـ«مقالب زبالة» بحسب تعبيره.

وجاءت أهم مشكلات المنطقة كالتالي:

1- الطرق المكسرة وانتشار «الدهشوم» في الشوارع منذ نحو 6 أشهر.

2- غياب النظافة وانتشار مقالب الزبالة.

3- عدم وجود تأمين جيد في المداخل.

4- انتشار التوك توك.

5- مخالفات البناء العديدة وتغيير النشاط وفتح أنشطة تجارية غير مرخصة.

6- تقاعس مجالس إدارات جمعية صحراء الأهرام في الوفاء بالتزاماتها تجاه رصف الشوارع.

7- مواعيد البناء في الأراضي الفضاء أو إحاطتها بأسوار.

مهلة 30 يوما

من جانبه أكد المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن اللجنة عقدت اجتماعا لمناقشة شكاوى المواطنين في منطقة حدائق الأهرام، لافتا إلى أن اللجنة أعطت أجل 30 يوما، وسوف يتم عقد اجتماع متابعة بحضور كل من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات الإسكان، وجمعية صحراء الأهرام، وممثلي محافظة الجيزة، ووزارة التنمية المحلية، كما أوصى الاجتماع بالتنسيق بين جمعية صحراء الأهرام، وهيئة نظافة الجيزة في حضور ممثلين عن جهاز إدارة المخلفات بوزارة البيئة لوضع آلية علمية لتشغيل منظومة النظافة.

وقال السجيني في تصريحات للمحررين البرلمانيين: «آن الأوان أن يتم الوقوف وقفة جادة لمواجهة مظاهر الفوضى في منطقة حدائق الأهرام، وأن يعود مرة أخرى النسق الحضاري ومقومات العمران المنضبط في هذه المساحة، وأن يحصل ساكن وقاطن حدائق الأهرام على حقوقه المنصوص عليها في القانون».

وأكد المهندس أحمد السجيني، أن اللجنة وجهت محافظة الجيزة بعدد من الأطر العامة لضبط إيقاع الرقابة على تلك المساكن، مشيرا إلى أنه تم التنسيق لعقد عدد من الاجتماعات بين كل من مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، برئاسة الدكتور حسام رزق، ومجلس إدارة جمعية صحراء الأهرام، وكذلك إعادة تشغيل بوابات الدخول والخروج على أسس جادة والتنسيق مع إدارات المرور لتنظيم ملف «التوك توك» والمركبات الخاصة بنقل المواطنين.