تكليف شركة أمن متخصصة لمنع دخول «التوكتوك» من بوابات «حدائق الأهرام»

أكد مصدر مسؤول بمحافظة الجيزة، أنه سيصدر قرار من جمعية تعمير صحراء هضبة الأهرام، المسؤولة عن إدارة منطقة حدائق الأهرام، خلال الأسبوع الجاري، بتولي إحدى شركات الأمن المعروفة، لتأمين بوابات حدائق الأهرام، لافتا إلى أنه سيكون من ضمن مهام شركة الأمن الجديدة منع سير التوكتوك داخل حدائق الأهرام.

الحملات ستشمل جميع الشوارع الداخلية بحدائق الأهرام

وأشار المصدر لـ«الوطن» إلى أنه سيتم شن حملات مكثفة، بالتنسيق مع الإدارة العامة لمرور الجيزة وشرطة المرفق، بتكثيف الحملات لمنع ومصادرة التكاتك المخالفة، لافتا إلى أن الحملات ستشمل جميع الشوارع الداخلية بحدائق الأهرام حتى تنتهي ظاهرة تشغيل «التوكتوك» من داخل الحدائق.

التحفظ على أي مركبة «توك توك» مخالفة

وقال إنه يتم التحفظ على أي مركبة توك توك مخالفة يجرى ضبطها ولا يتم تسليمها إلا بعد تقديم أوراق الملكية، وإقرار تعهد بعدم معاودة المخالفة، وسداد الغرامة المقررة وقدرها 1500 جنيه، مقابل الإيواء والحراسة، لما تمثله من خطورة على أمن المواطنين وما تسببه من تكدس مروري.

تنظيم عملية دخول وخروج المركبات من البوابات

وطالب المصدر أهالي حدائق الأهرام بإبلاغ إدارة حي الهرم عن أي توك توك يعمل داخل الحدائق، بعد تكليف شركه الأمن بمهام عملها بتأمين وتنظيم عمليه دخول وخروج المركبات من البوابات، لافتا إلى أن هناك خطة لتطوير الخدمات في منطقة حدائق الأهرام ضمن خطة التطوير للمتحف المصري الكبير.

انتشار ظاهرة التوك توك بشوارع حدائق الأهرام

وكانت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مناقشة طلبات الإحاطة المقدمة من النائب هشام حسين، نائب الهرم وأكتوبر والواحات، أوصت في اجتماعها اليوم بضرورة تدخل الحكومة بحصر عدد مخالفات المباني القائمة في منطقة حدائق الأهرام، وكذلك حصر عدد طلبات التصالح التي تم التقدم بها من إجمالي الطلبات وعدد الطلبات التي تم حصرها ورؤية حي الهرم في التعامل مع الطلبات التي يتم فحصها أو البت فيها، وانتشار ظاهرة التوك توك بشوارع حدائق الأهرام.

وطالب النائب أحمد السجيني، رئيس اللجنة، بضرورة التنسيق بين كل من محافظة الجيزة وهيئة نظافة الجيزة وحي الهرم ووزارة البيئة، حول الطريقة المثلى لإدارة هذا الملف وصورة العقد بين هيئة التعاونيات والجمعية لفحصها ولتحديد المسؤوليات.