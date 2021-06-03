مستشارة الصحة: مصر تشارك في تجارب على لقاح روسي بجرعة واحدة

قالت الدكتورة نهى عاصم، مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إن مصر محظوظة بوجود بيئة داعمة أثناء مواجهة فيروس كورونا في كل القطاعات، وقد حرصت وزارة الصحة على تخصيص كيان للأبحاث فقط في ظل وجود كفاءات قوية، وتشارك مصر حاليا في التجارب التي تجرى على لقاح روسي سيتم أخذه على جرعة واحدة فقط بدلا من جرعتين مثل باقي اللقاحات.

وأضافت «عاصم» خلال مداخلة هاتفية في برنامج «الحقيقة» المذاع على فضائية «extra news» اليوم الخميس، أن مصر اعتمدت عددا من اللقاحات الصينية وعدة لقاحات أخرى في ظل اقتراحات روسية بأن يوجد لقاح على جرعة واحدة، وهذا سيكون أفضل من الجرعتين، لافتة أن الأمر مازال تحت التجربة حتى الآن.

وأشارت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، إلى أن الدولة ستصنع لقاح سينوفارم، وقد تم اعتماده من منظمة الصحة العالمية، موضحة أنه تم استيراد المواد التي ستدخل في تصنيع اللقاح في مصر، وخلال نهاية الشهر سيتم الإعلان عن نتائج تصنيع الجرعة الأولى من اللقاح محليا.

وأكدت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن مصر لم تفكر حاليا في إضافة جرعة ثالثة للقاحات المتاحة لأن الأولوية الحالية تعمل على تطعيم أكبر عدد من المواطنين لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد كوفيد 19.

وأوضحت مستشارة وزيرة الصحة للأبحاث، أن هناك تجربتين دوليتين خاصتين بتناول الحوامل والأطفال للقاحات المضادة، حيث تم إجراء دراسات على الأطفال في ظل الإصابة بكورونا وكذلك على الحوامل وتشارك مصر في هذه الإجراءات في الوقت الحالي.