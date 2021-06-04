خبير تعليمي: امتحانات الثانوية ستقيس فهم الطلاب وليس حفظه

قال الدكتور حسن شحاتة، أستاذ المناهج بجامعة عين شمس، إن امتحان الثانوية العامة سيقيس مدى فهم الطالب للمواد وليس الحفظ وحده، موضحا ان السياسة الحالية لوزارة التربية والتعليم تعمل على مخاطبة لغة الحوار والتعليق والنقاش واحترام الآخر، وهي المهارات اللازمة لسوق العمل المتغيرة.

وأضاف «شحاتة»، خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج «مساء DMC»، والذي يقدمه الإعلامي رامي رضوان، والمذاع على فضائية «DMC»، أن التعليم المصري حاليا قد تغير بشكل كبير، حيث أصبح المتحمل الرئيسي لعبئ العملية التعليمية هو المتعلم وحده، وتم الانتقال من مرحلة الحفظ والتلقين إلى مرحلة الإبداع والتفكير.

وأوضح أن النظام التعليمي الحالي مميز، ويساعد على الحفاظ على الطلاب عبر بنية تحتيه قوية تستطيع تحمل أعباء إجراء الامتحانات، حيث قدمت وزارة التربية والتعليم نموذجين للامتحانات بهدف أن يستطيع الطالب لأول مرة كيفية الدخول على موقع وزارة التربية والتعليم والاطلاع على الأسئلة التجريبية ونماذج الإجابة الموجودة على الموقع، وهو ما يستفيد منه المعلم أيضا.

وأكد أن الطلاب قد تدربوا وتأكدوا بأن أسئلة الامتحان مجرد قياس لنواتج التعليمية ولا داعي للدروس الخصوصية أو السناتر التعليمية، ولكن يجب التركيز على المتعلم وأن يبدي رأيه وهناك أكثر من إجابة للسؤال الواحد لقياس مدى فهم الطلاب للمواد الدراسية التي قاموا بدراستها طيلة العام الدراسي.

وتابع: «العام الماضي كانت نقابة الأطباء بتوعز لأولياء الأمور بضرورة عدم ذهاب أبنائهم إلى الامتحانات، ولكن ذهب الطلاب وقدموا ما أبهر الجميع من إجابات نموذجية وحصلوا على الدرجات الخاصة بهم بكل حياد، ولم أجد رئيس جمهورية يعمل على تطوير التعليم ويستمع لكل الوزراء لفحص ومتابعة كل الاستعدادات بقدر الرئيس عبدالفتاح السيسي».