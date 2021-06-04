الزراعة في أسبوع.. متابعة «دلتا مصر الجديدة» وتشغيل البدالات النهرية بحديقة الحيوان

أصدر مركز المعلومات الصوتية والمرئية، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، الإنفوجراف الأسبوعي في نسخته رقم 41، حول الحصاد الأسبوعي لأهم أنشطة الوزارة خلال الأسبوع الماضي في الفترة من 28 مايو وحتى 3 يونيو الجاري، وذلك بالتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، كما أصدر المركز أيضا ملخصا بالفيديو، حول أنشطة الوزارة خلال نفس الفترة، وذلك بالتنسيق والتعاون مع المكتب الإعلامي للوزارة، وقناة مصر الزراعية.

وتصدر الإنفوجراف اجتماع الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتورة هالة السعيد، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور محمد معيط، وزير المالية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، والذي تناول البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية في إطار استراتيجية «رؤية مصر 2030».

مشروع الدلتا الجديدة لمصر

وأشار الملخص الأسبوعي إلى ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعا لمتابعة موقف أعمال شركة تنمية الريف المصري الجديد، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، لمتابعة مشروع التنمية الزراعية المتكاملة «الدلتا الجديدة لمصر»، حيث أكد خلال مؤتمر صحفي عقده بمقر مجلس الوزراء، عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، أن الدولة لن تسمح بالبناء العشوائي على الأراضي الزراعية مرة أخرى، لافتا إلى أن فقدان الأراضي الزراعية من الصعب تعويضها، بما يؤثر على الأمن الغذائي في ضوء الزيادة السكانية على أرض الواقع.

ووفقا للحصاد الأسبوعي لوزارة الزراعة، استقبل السيد القصير، وزير الزراعة، منجستاب هايلي، الممثل المقيم ومدير مكتب برنامج الغذاء العالمي بالقاهرة، بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر، والتي استمرت 7 سنوات، حيث أشاد بالتعاون المثمر بين وزارة الزراعة وبرنامج الغذاء العالمي خلال تولي «هايلي» المسؤولية خلال الفترة السابقة في الأنشطة الزراعية المختلفة.

اعتماد معملين لتشخيص إنفلونزا الطيور والبروسيلا

كما أعلن وزير الزراعة، أن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» اعتمدت كلاً من المعمل المرجعي للرقابة على الإنتاج الداجني، وقسم بحوث البروسيلا بمعهد بحوث الصحة الحيوانية، معملين مرجعيين للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» في مجال تشخيص مرضي إنفلونزا الطيور والبروسيلا على المستوى الدولي.

كما قام «القصير» بتفقد منافذ بيع السلع التابعة للوزارة في الدقي، للاطمئنان على سير العمل، وسبل الدعم التي يتم تقديمها للمواطنين والجمهور، وأكد وزير الزراعة على أهمية مراعاة عناصر الجودة والأسعار المخفضة للسلع والمنتجات التي يتم طرحها بمنافذ الوزارة.

وعقد وزير الزراعة اجتماعا لبحث آخر مستجدات وتطورات العمل في شركة تنمية الريف المصري الجديد، بحضور قيادات الوزارة والشركة والجهاز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، وبحث خلال الاجتماع، إزالة أي معوقات أمام تحقيق الشركة للأهداف التي أنشئت من أجلها، وكذلك مشاركة هيئات وقطاعات الوزارة الفنية والبحثية وكذا الجامعات المصرية في إجراء الدراسات المتكاملة للأراضي المقترح ضمها لشركة تنمية الريف المصري الجديد.

استمرار الصادرات إلى السعودية

كما أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، استمرار حركة الصادرات الزراعية المصرية إلى المملكة العربية السعودية، وتعليق العمل بالاشتراطات الجديدة التي يطلبها الجانب السعودي، حيث عقد وزير الزراعة اجتماعا عبر تقنية الفيديو كونفرانس، مع الجانب السعودي لمناقشة الإجراءات الجديدة التي أعلنتها الهيئة العامة للغذاء والدواء بالمملكة العربية السعودية.

وخلال هذا الأسبوع، أعلن وزير الزراعة عن ارتفاع حجم الصادرات الزراعية المصرية إلى أكثر من 3.3 مليون طن، وذلك وفقا لتقرير تلقاه من رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعي حول إجمالي الصادرات خلال الفترة من الأول من يناير 2021 وحتى 26 مايو 2021، وتمثلت أهم الصادرات الزراعية عن هذه الفترة «الموالح، البطاطس، البصل، فراولة، رمان، بطاطا، فاصوليا، بنجر، جوافة، الفلفل، مانجو، ثوم، عنب».

فحص شكاوى المزارعين

كما أكدت الوزارة سرعة التجاوب مع شكاوى المزارعين، والانتهاء من حل أزمتي مزارعي البنجر في غرب المنيا، والخاصة بقطع التيار الكهربائي، وأزمة توريد المحصول للمصانع، فضلا عن شكاوى مزارعي المانجو بمحافظة الإسماعيلية، وهي الشكاوى التي لاقت استجابة سريعة وعاجلة من وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، حيث تواصل بنفسه مع المعنيين لعلاج هذه الأزمات.

نائب جديد للمفوضية الإقليمية للصحة الحيوانية

كما أعلنت وزارة الزراعة، انتخاب الدكتور عبدالحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، نائبا لرئيس مكتب المفوضية الإقليمية للمنظمة العالمية للصحة الحيوانية «OIE» بإقليم الشرق الأوسط، وتتجلى أهمية المنصب في وصول مصر إلى العالمية من خلال المشاركة في صناعة القرارات المتعلقة بالمعايير الدولية في مجال الصحة الحيوانية، الأمر الذي يساهم في دعم دور مصر المحوري على المستوى الدولي والإقليمي في التنسيق ودعم تطبيق المعايير الدولية الصادرة عن المنظمة العالمية للصحة الحيوانية في مجال الصحة العامة البيطرية والصحة الحيوانية والرفق بالحيوان وتطبيق النهج العالمي للصحة الواحدة.

المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان

كما أعلن المهندس مصطفى الصياد، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، اعتماد اللجنة التنسيقية لإدارة المشروع القومي لمراكز تجميع الألبان، برئاسة وزير الزراعة، مبلغ 119 مليون جنيه جديدة لتمويل 23 مركزا لتجميع الألبان في 10 محافظات، وبذلك يصبح إجمالي ما تمت الموافقة على تمويله حوالي 253 مليون جنيه، يستفيد منها 97 من أصحاب مراكز تجميع الألبان.

وأعلن المعمل المركزي لتحليل متبقيات المبيدات والعناصر الثقيلة في الأغذية، عن قيامه باستلام أكثر من 6000 آلاف عينة من الجهات الرقابية والعملاء، وإصدار شهادات بنتائج هذه العينات هذا الأسبوع، كما عقد دروتين تدريبيتين للفائزين بالمسابقة الرمضانية التي قام المعمل بتنفيذها خلال شهر رمضان المعظم على مدار أربعة أيام متواصلة، حيث تم تدريب أكثر من 20 متدربا ما بين طلاب كليات زراعة وعلوم وطب بيطري بالجامعات المصرية وخريجين ومهندسين بالقطاع الخاص.

كما شارك المعمل في الاجتماع التحضيري بين الجانب المصري والمفوضية الأوروبية بشأن عملية المراجعة والتفتيش على المنشآت المصرية المُصدرة للأسماك لدول الاتحاد الأوروبي، حيث أوفد المعمل خبيرين عنه لحضور الاجتماع الذي تم عبر تقنية الفيديو كونفرانس.

مشروعات الثروة الحيوانية

وأعلن أيضا قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، التابع لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ملخص بما تم إنجازه خلال الشهور الخمس الأولى من هذا العام، حيث تم إصدار 9650 ترخيص تشغيل، ما بين تجديد وأول مرة لكافة أنشطة ومشروعات الثروة الحيوانية والعلفية والداجنة، فضلا عن الموافقة على تسجيل 4200 تسجيلة لمخاليط أعلاف وإضافاتها ومركزاتها، منهم 2530 محلية و1670 مستوردة، وفقاً للمعايير والضوابط العلمية والقياسية.

كما تم إصدار 325 موافقة فنية لإقامة مشروعات ثروة حيوانية وداجنة جديدة، وجرى تشكيل 55 لجنة من قطاع تنمية الثروة الحيوانية والداجنة والمركز الإقليمي للأغذية والأعلاف والشرطة المختصة ومديريات الزراعة المختصة، للمرور والتفتيش المفاجئ على مصانع ومحلات الاتجار في الأعلاف لضمان الحصول على أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية، تحقق أعلى معدلات أداء إنتاجي ومناعي، وإجراء المتابعات الفنية وتجارب التجانس على 220 مصنع أعلاف ببعض محافظات الوجه البحري والقبلي، للتأكد من جاهزية المصانع لإنتاج أعلاف مطابقة للمواصفات القياسية.

حملات مكبرة لضبط المخالفات بالأسواق

وبلغ إجمالي ما تم ضبطه من لحوم ودواجن وأسماك ومنتجات غير صالحة للاستخدام الآدمي وذبح خارج المجازر على مستوى الجمهورية خلال شهر مايو 105 أطنان و448 كيلو لحوم.

كما قامت مديريات الطب البيطري بالتعاون مع شرطة المسطحات المائية، بشن حملة مكبرة في 13 محافظة وهي «الشرقية، كفر الشيخ، الوادي الجديد، الفيوم، المنوفية، بني سويف، الدقهلية، البحيرة، الإسماعيلية، القليوبية، البحر الأحمر، القاهرة، قنا»، حيث قامت الحملة بالمرور والتفتيش على 212 مركزا لبيع وتداول الأدوية واللقاحات في المحافظات خلال شهر مايو، وتم رصد 47 مركز مخالف، ما بين العمل دون ترخيص ووجود أدوية منتهية الصلاحية وأدوية محظورة أو مجهولة المصدر، وتم عمل المحاضر اللازمة بالمخالفات.

كما تم تشكيل لجنة للمرور على منافذ بيع التقاوي الخاصة بمحافظتي الغربية والمنوفية، في الفترة من 27/5 وحتى 30/5/2021، وأسفرت عن ضبط محطة غربلة تقاوي دون ترخيص لغش وتقليد عبوات التقاوي غير مفحوصة، ومجهزة ومعدة للبيع، كما تم ضبط عدد 1223 عبوة تقاوي ما بين عبوات مقلدة و«شكاير» تقاوي ذرة فرط، وتقاوي خضار محلي غير مفحوص، بوزن إجمالي بلغ 11 طنا و175 كجم غير معتمدة، كما تم ضبط 25 ألفا و874 عبوة مبيدات، غير مسموح بتداولها بعدد من المحلات بالمحافظات المختلفة خلال شهر أبريل.

مشروع البدالات النهرية في حديقة الحيوان بالجيزة

وخلال هذا الأسبوع، بدأت حديقة الحيوان بالجيزة، التشغيل التجريبي لمشروع البدالات النهرية لأول مرة، حيث تمثل إضافة قوية داخل الحديقة تضفي نوع من الترفيه والبهجة لدى الأطفال، وتتضمن البدلات النهرية مجموعة من البدلات المجهزة على أعلى مستوى داخل بحيرة تم تجهيزها وتزيينها بالرسومات الخلابة ويتوسطها نافورة، وتم تزويد كل بدال من البدالات بمسدسات مياه لإضفاء نوعا من الترفيه على الأطفال.

كما استقبلت معامل معهد بحوث الصحة الحيوانية، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، وفدا من معامل الهيئة العامة للخدمات البيطرية بدولة نيجيريا، وذلك في إطار توطيد سبل التعاون المشترك بين مصر ونيجيريا في هذا المجال.