سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم.. استقرار بعد انخافض بقيمة 13 جنيها

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة، في بداية التعاملات الصباحية في محلات الصاغة، وذلك بعد أن سجل انخفاضا بقيمة تتراوح 13 جنبها في نهاية التعاملات المسائية، أمس.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

وفي هذا الصدد، وفي إطار اهتمام الكثيرين بأسعار الذهب والمعدن الأصفر، ترصد «الوطن»، في السطور الآتية، سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم، ومتوسط سعر أعيرة الذهب 24 و18، والجنيه الذهب في محال الصاغة، وفقًا للأسعار التي وردت في بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 يونيو، وذلك استمرارًا لسلسلة الأخبار التي تغطي قطاع الاقتصاد، والذهب على مدار الساعة.

سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 24 المعروف بالذهب البندقي بين 918 و920 جنيها، بعد أن كان سعره في التعاملات الصباحية أمس بين 930 و933 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم

ويتراوح سعر الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا في السوق المصرية ما بين 803 و805 جنيهات، والذي تراوح سعره صباحًا أمس بين 814 و816 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم

يتراوح سعر الذهب عيار 18 بين 688 و690 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب، في البورصات العالمية، بين 6424 إلى 6440 جنيهًا.

وعالميا.. المعدن الأصفر يتراجع مع تقدم الدولار وعوائد السندات الأميركية

ووفقا لموقع العربية، شهد الذهب تراجعا الأربعاء الماضي عن أعلى مستوى له في خمسة أشهر تقريبا الذي سجلته في الجلسة السابقة، إذ ارتفع الدولار وعوائد سندات الخزانة الأميركية على خلفية بيانات قوية للصناعات التحويلية، فيما هبط الذهب في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1895.58 دولار للأونصة، وذلك بعد أن سجل أعلى مستوياته منذ الثامن من يناير عند 1916.40 دولار الثلاثاء الماضي.

كما تراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.3% إلى 1898.80 دولار، وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، انخفض البلاديوم 0.8% إلى 2837.91 دولار للأوقية، ونزلت الفضة 0.8% إلى 27.69 دولار، وتراجع البلاتين 0.8% إلى 1182.03 دولار.