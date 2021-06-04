تعرف على خريطة افتتاحات المساجد اليوم بـ8 محافظات

تفتتح وزارة الأوقاف، اليوم الجمعة، 16 مسجدًا جديدًا إحلالًا وتجديدًا، و5 مساجد بعد صيانتها وترميمها وإعادة تأهيلها، وبعد افتتاحات اليوم يكون إجمالي ما تم افتتاحه من مساجد منذ أول سبتمبر 2020 حتى اليوم 1458 مسجدًا، منها 1348 مسجدًا جديدًا أو إحلالاً وتجديدًا، و110 مساجد صيانةً وترميم.

أولًا: افتتاحات المساجد

مساجد مديرية أوقاف أسيوط

1- العلي القدير – أبو كريم بديروط

2 - التوحيد – دير القصير بالقوصية

3 - الرحمن – أسيوط الجديدة بالفتح

مديرية أوقاف كفر الشيخ

4 - السلاهيب بالحامول

5 - الإخلاص – العلوى بفوه

6- القزاز القبلي – قرية القزاز بدسوق

مديرية أوقاف بني سويف

7- أولاد عبد الشافي – الجمهود بالفشن

8- عويس جاد المولى – بهبشين فى ناصر

9- التقوى- أبو شهبة – بإهناسيا

مديرية أوقاف البحيرة

10- النصر عوايد ضيف فكفر الدوار

11- الشعيرة الغربي فى إيتاي البارود

12- أبو عامر – قرية طيبة فى الدلنجات

مديرية أوقاف قنا

13- عمر بن الخطاب – قرية بركة فى نجع حمادي

مديرية أوقاف أسوان

14- العتيق بكرم الديب فى اقليت

مديرية أوقاف الأقصر

15- النور آل حراجي – المريس فى الطود

16- أولاد حسن – المحاميد قبلي فى أرمنت

ثانيًا : مساجد الصيانة والترميم

مديرية أوقاف الدقهلية

17- الكبير – كفر الشناوي بمركز شربين

18- التوحيد بالألف الحصص بمركز شربين

19- القصبي – بنشا بمركز نبروه

مديرية أوقاف قنا

20 مسجد بالميناء النهري التابع للمرسى السياحي وتوسعة وصيانة 21 فى «الإيمان – نجع عواد – الكراتية- قوص».