بالأرقام.. الاحتلال يعتقل 2105 فلسطينيين ويهدم 19815 مبنى خلال مايو

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي، حملات اعتقال خلال شهر مايو، طالت 2105 مواطنا، بينهم 1700 من فلسطينيي الـ48، حيث توزع المعتقلون حسب المنطقة الجغرافية بنحو: الضفة 405، بينهم 146 في القدس المحتلة، و23 في بيت لحم، و40 في نابلس، و70 في الخليل، و31 في رام الله والبيرة، و17 في طوباس، و45 في جنين، و3 في قلقيلية، و20 في طولكرم، و8 في أريحا والأغوار، و2 في سلفيت.

يشار إلى أن سلطات الاحتلال تعتقل في سجونها نحو 4650 من بينهم 180 طفلا، و39 سيدة، و550 أسيرا مريضا.

هدم 19815 مبنى ومنشأة

وأسفر القصف الجوي والمدفعي والبحري الذي استمر 11 يوما متواصلة على قطاع غزة، عن تدمير وهدم 19811 منزلا وبرجا سكنيا ومسجدا وكنيسة ومقبرة ومصنعا ومنشأة اقتصادية وصناعية وتجارية وزراعية، ومدرسة ومرفقا صحيا ومقرا حكوميا ومؤسسة إعلامية، بشكل كلي أو جزئي.

الضفة الغربية

نفذت قوات الاحتلال 4 عمليات هدم شملت بركسا ومغسلة ومنزلا ومزرعة في بيت لحم، وتفكيك 4 خيام في الخليل، وهدم أجزاء من منزل قيد الإنشاء في نابلس.

المصادقة على إنشاء 560 وحدة استيطانية

وثقت «وفا» 22 إخطارا بالهدم واستيلاء على أراضي المواطنين وممتلكاتهم، والتى جاءت بنحو: إخطار 10 منازل بالهدم في رام الله، وعيادة صحية في الخليل، و3 منشآت صناعية في نابلس، وإخطارات بالاستيلاء على آلاف الدونمات في سلفيت.

وصادق الاحتلال على إنشاء 560 وحدة استيطانية في مستوطنة متساد المقامة على أراضي المواطنين في قرى كيسان والرشايدة، والاستيلاء على دونم في بيت لحم، بينما استولى مستوطنون على 3 دونمات من أراضي قرية كيسان شرق بيت لحم، وعلى مبنى قديم في قرية الرشايدة شرق بيت لحم.

كما استولى الاحتلال على مركبة وحفار جنوب الخليل، ومركبة أخرى في قرية عقربا، وعلى كرفان زراعي شمال نابلس.