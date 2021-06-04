تحيا مصر: مبادرة «نور حياة» قدمت الخدمة لأكثر من 1.2 مليون مواطن

قال محمد مختار، المتحدث باسم صندوق تحيا مصر، إن أهم ما يميز مبادرة «نور حياة»، أنها تساير الخطى العالمية فيما يتعلق بمسببات ضعف وفقدان الإبصار، مشيرًا إلى أن الصندوق قطع شوطا مهما في التنفيذ رغم أن أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد عطلتها.

وأضاف مختار في مداخلة هاتفية ببرنامج «8 الصبح» الذي يعرض عبر شاشة «DMC»: «المبادرة توقفت من بداية مارس في العام الماضي وصولا إلى شهر أكتوبر من نفس العام، وذلك نتيجة أن المستشفيات تحولت إلى مستشفيات عزل».

وتابع: «قدمنا الخدمة لأكثر من 1.2 مليون مواطن مصري، أكثر من 100 ألف مواطن تسلم العلاج الخاص به مجانا من خلال المبادرة، كما قدمنا نظارات طبية لأكثر من 100 ألف طالب وأجرينا أكثر من 25 ألف عملية مياه بيضاء».

وأردف مختار: «نطمح أن تعود الحياة إلى وتيرتها الطبيعية مع توفير اللقاحات حتى تنفذ المبادرة الخطط الموضوعة لها».

يشار إلى أن الصندوق بدأ منذ أمس ويستمر لليوم، تنظيم قوافل المبادرة الرئاسية «نور حياة»، للكشف عن مسببات ضعف وفقدان الإبصار لدى المواطنين البالغين في مركز شباب مشتول السوق بمحافظة الشرقية، ومركز شباب ببا بمحافظة بني سويف، ومركز شباب منشية سلطان بمحافظة المنوفية، ومركز شباب رشيد بمحافظة كفر الشيخ، ومركز شباب المياسرة بمحافظة دمياط، وستاد المنصورة بمحافظة الدقهلية، ومركز شباب ناصر بمحافظة أسيوط، حيث تستقبل القافلة الواحدة 600 مواطن على مدار يومي الخميس والجمعة من كل أسبوع في كل قرية.